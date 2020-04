Il bollettino regionale di oggi parla ancora di zero contagi in città e nel compremsorio, mentre sono purtroppo deceduti due residenti della Rsa Bellosguardo, terzo cluster cittadino. Si tratta di un uomo di 94 anni e di una donna di 79. La struttura da due giorni è presidiata da Carabinieri ed Esercito, dopo che su richiesta del sindaco Ernesto Tedesco, è stato istitutio il cordone sanitario.

Cresce per fortuna anche la lista dei guariti: oggi a Civitavecchia se ne registrano 7.

Da domani invece riprendono i sopralluoghi nelle Rsa e nelle strutture socio assistenziali da parte degli specialisti della Asl.