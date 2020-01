Cimitero per feti, protesta davanti al Comune di Civitavecchia

Nel pomeirggio circa 50 cittadini, uomini e donne di diverse età e appartenenti a diverse associazioni e partiti politici, si sono radunati davanti al Comune di Civitavecchia per chiedere il ritiro immediato della determina dirigenziale con la quale l'amministrazione di centrodestra e la Asl (ciascuno per le proprie competenze) hanno affidato all'associazione "Difendiamo la vita con Maria" una porzione di terreno nel cimitero di via Braccianese Claudia per permettere l'inumazione dei feti, o prodotti abortivi, nati morti dopo la 20esima settimana. « La nostra battaglia - ha detto Annalisa Contu - non si fermerà finchè l'atto non verrà ritirato». © RIPRODUZIONE RISERVATA