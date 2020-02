© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitavecchia ancora ispiratrice per il cinema italiano. Dopo i due mesi di riprese del film Anima bella di Dario Albertini, ieri in città ha fatto capolino un'altra produzione televisiva, la Word video production. Il film si chiama Naufragi, del regista Stefano Chiantini. Star della pellicola l'attrice romana Micaela Ramazzotti, protagonista nei cinema in questi giorni con Gli anni più belli, moglie del regista e sceneggiatore Paolo Virzì. A collaborare con la produzione la Civitafilm Commission di Piero Pacchiarotti. «Hanno preso parte alle ripresa anche 40 bambini di Civitavecchia, cinque nel primo giorno (ieri, ndc) e i restanti trentacinque nell'ultimo giorno di lavoro (che dovrebbe essere quello di domani, ndc). Non è stato facile, perché nel caso della selezione dei minorenni sono necessarie delle specifiche autorizzazioni e il tempo a disposizione era veramente poco. Ringrazio la location manager Nicoletta Morici che ha svolto un gran lavoro».Le ripresa del film sono state girate in viale Guido Baccelli, per ciò che riguarda la giornata di ieri, con la Ramazzotti che doveva completare una scena seduta su una panchina. Oggi e domani il set cambierà zona, dovrebbe spostarsi vicino al Ponte delle quattro porte. «Inizialmente la produzione avrebbe dovuto girare qui in città per diverse settimane, poi il programma è cambiato».Ma la location civitavecchiese tornerà ad essere protagonista nel giro di pochi giorni. L'1 e l'8 marzo infatti arriverà una casa di produzione inglese, la Koska, per realizzare un documentario proprio dedicato a Civitavecchia, in relazione al traffico dei turisti e alle bellezze nostrane. Protagoniste tre attrici di fiction britanniche, molto popolari in terra inglese. Insomma, è evidente che c'è del potenziale, come conferma anche Pacchiarotti: «Stiamo aspettando l'approvazione della delibera che ci hanno promesso gli amministratori del Comune ricorda il presidente della Civitafilm Commission un atto importante che ci permetterà di essere ancora più appetibili rispetto a quanto già siamo. Registriamo infatti un vento davvero favorevole in questo senso, produttori e registi amano Civitavecchia e potrebbero optare per la nostra città, anche per trovare delle buone alternative alle solite location di Ostia o Fregene. E' un'occasione che va sfruttata».Pacchiarotti fa anche dei conti, in base anche ai dati che abbiamo già in mano: «Con i due mesi di riprese di Anima bella conclude - la città ha sostanzialmente incassato circa 400 mila euro, fra comparse, figuranti, catering, ristoranti e alberghi. E' una somma significativa ma che a mio avviso si può triplicare se le produzioni televisive e cinematografiche potranno usufruire degli sgravi promessi dal Comune. Aspettiamo fiduciosi».