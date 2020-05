© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carichi, amareggiati, incerti. Sono questi gli umori dei commercianti civitavecchiesi il primo giorno della fase 2 dopo il lockdown per l'emergenza Covid. All'entusiasmo e alla speranza di chi ieri - bar, profumerie, agenzie immobiliari - ha potuto rialzare le serrande, ha fatto da contraltare amarezza e preoccupazione di chi dovrà aspettare ancora fino al 18 maggio. «Il mio codice ateco spiega Ilaria Mei titolare de L'Erbolario mi avrebbe consentito di restare aperta, ma d'accordo con l'azienda ho preferito non farlo e limitarmi alle consegne a casa. Oggi (ieri, ndc) per me è un nuovo inizio ed è stato bellissimo avere tanti clienti che sono venuti a trovarmi. Certo, possono entrare solo uno per volta perché il negozio è piccolo, ma mi sono attrezzata col distanziometro, il gel e i guanti. Per i primi tempi resterò aperta solo di mattina e nel pomeriggio continuerò con le consegne a casa per venire incontro alle esigenze di chi ancora non se la sente di uscire».Clima positivo, nonostante tutto anche alla Moderna che da ieri ha riaperto ma solo per la vendita di scarpe da bambino. «Sembra spiegano dal negozio che ci sia gente in giro, soprattutto di mattina e che ci sia voglia di ripartire. Noi ci siamo adeguati per far entrare pochi clienti per volta e abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza. Non vediamo l'ora di ripartire anche perché nel nostro settore le consegne a casa non funzionano: le scarpe occorre vederle e provarle». Bene il primo giorno anche per la profumeria La Gardenia dove c'è stato un costante o ordinato via vai di clienti, tutti con le idee molto chiare su cosa dovevano acquistare e sul tempo relativamente breve da trascorrere nel negozio.E mentre i dipendenti dei vari uffici ieri gioivano per la possibilità di prendere un caffè e un cornetto, anche se da asporto, nei bar finalmente aperti, sconforto di chi deve attendere ancora due settimane prima di tornare a lavorare. «Non capisco perché diversificare dice Federica Rocchi di Calzedonia tanto più che locali piccoli come il mio si dovrà entrare uno per volta. Dal 5 aprile faccio consegne a casa, ma è solo un modo per tenere vivo il rapporto con la clientela. In due mesi ho guadagnato come in due giorni di lavoro al pubblico, senza considerare i chilometri fatti per portare a casa magari un paio di calzini che poi non andavano bene e che ho dovuto cambiare. Ho tante paure per il futuro, anche per le mie due dipendenti che da marzo sono in cassa integrazione e non hanno ancora percepito un euro. Non so se per le disposizioni sul distanziamento potrò farle tornare». Stessi timori anche per la titolare di Maurizia Boutique che cerca di tenere alto il morale anche se ammette di non dormire la notte. «Da marzo che sono chiusa ho perso circa 100 mila euro spiega visto che la merce che avevo ordinato lo scorso anno l'ho dovuta pagare, le bollette e l'affitto continuano ad arrivare, ma non posso lavorare. Nel mio caso mi avevano appena scaricato dei capi stagionali come piumini, trench e soprabiti, che non posso più vendere e che dovrò subito mettere in saldo. Non vedo l'ora di riaprire e spero che ci consentano dilazioni sull'orario. Sono disposta a restare aperta all'ora di pranzo e la sera anche fino a tardi per cercare di recuperare un po' del lavoro perso».