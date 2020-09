Cerveteri, altri cinque casi di positività al Covid

Ultimo aggiornamento: 14:25

Pessimo inizio di settimana a Cervetri dove si registrano tutti e cinque i nuovi casi positivi di Covid della giornata odierna nella Asl Roma 4. Si tratta di quattro casi di importazione di persone residenti provenienti dalla Sicilia e dalla Romania. Solo un uomo è stato rintracciato dopo che era risultato positivo all'analisi anticorpale.Una bimba di un anno tornata dall'isola con un volo Palermo-Linate e una mamma con i suoi due bambini rientrati dalla vacanza in Romania. Il bilancio dei nuovi positivi per il comune di Cerveteri è pesante e la conta degli infetti sale a 19 unità. Rimane invece stabile la situazone nei comuni di Civitavecchia (18), Santa Marinella (13), Ladisposli (8), Allumiere (1).Intanto proseguono fino a lunedì prossimo le attività al Drive in di Largo della Pace dove solo nella serata di domenica sono state testate 853 persone e fra queste c'era un positivo.