Cerca di mettere pace in una coppia di fidanzati, ma per tutta risposta viene picchiato dal ragazzo e finisce in ospedale. È accaduto sabato notte a Tarquinia, dinanzi a una discoteca nei pressi di Marina Velca. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un ventitreenne di Civitavecchia che si trovava nella sala danzante insieme ad alcuni amici si sarebbe avvicinato a una coppia di fidanzati che stava litigando, probabilmente per riportare la pace fra i due. Sembra però che il suo intervento non sia stato apprezzato, tanto che l'altro ragazzo lo avrebbe preso prima a male parole per poi passare alle vie di fatto e sferrargli alcuni pugni e calci con estrema violenza.La vicenda non sarebbe comunque terminata lì. Sempre stando alle ricostruzioni, pare che tra i due sarebbe nata, pochi minuti più tardi, una seconda discussione, anche questa degenerata in una aggressione fisica. Ancora calci e pugni da parte del fidanzato infastidito che hanno ferito abbastanza seriamente il ventitreenne. Nel locale sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tarquinia, ma della coppia di fidanzati non vi era più traccia. E non c'era più neppure il giovane aggredito, visto che i suoi amici lo hanno prelevato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove il ferito è stato medicato dai sanitari. Per lui una prognosi di 15 giorni.Nel frattempo, i militari dell'Arma, al comando del tenente colonnello Ciro Laudonia (nella foto), hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire esattamente che cosa sia accaduto sabato notte dinanzi il disco bar e risalire all'identità dell'aggressore. I carabinieri hanno ascoltato il racconto dei testimoni e soprattutto quello del giovane e dei suoi amici, i quali hanno riferito di non conoscere le generalità del ragazzo che lo ha picchiato e di non averlo neppure mai visto prima nel locale o comunque nella zona. Le indagini, naturalmente, proseguono.