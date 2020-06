Campioni ai piedi del Castello: non solo Totti, anche Kolarov e Fazio all'Isola del Pescatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora visite eccellenti all'Isola del Pescatore, il ristorante di Santa Severa che spesso e volentieri ospita vip di tutti i settori e da tutto il mondo. Con particolare riferimento al calcio, però, soprattutto in questi giorni di "ripartenza" dopo il lockdown.ù Dopo Francesco Totti, che venerdì scorso ha festeggiato il suo 15° anniversario di matrimonio con Ilary Blasi proprio nel locale situato a due passi dal Castello di Santa Severa, altri due giocatori dell'As Roma, questa volta in attività, hanno scelto di godersi un po' di sano relax prima di rituffarsi nella fatica e nello stress da campionato di serie A, optando per Santa Severa. Aleksandar Kolarov, terzino sinistro giallorosso e della nazionale serba, di cui è capitano e Federico Fazio, centrale argentino, sempre in forza alla squadra del tecnico Paulo Fonseca hanno emulato proprio Totti, grande frequentatore del ristorante della Perla del Tirreno, per provare le deliziose specialità a base di pesce del noto locale.