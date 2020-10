Niente reti nell'atteso derby tra Tolfa e Csl

Alla Cavaccia di Allumiere l'esordio casalingo del Tolfa termina con uno scialbo 0-0 al cospetto di una Csl ordinata ma non troppo propositiva.



I collinari hanno premuto molto nel primo tempo, tanto da trovare al 36' un calcio di rigore per fallo netto di Pappalardo in ritardo su Maccarini. Sul dischetto va Superchi che tira rasoterra alla sinistra di Del Duchetto: conclusione debole che il portiere respinge.



Nella ripresa pochissimi sussulti e primo punto stagionale per entrambe le formazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA