«Si discute del bonus di aprile, che dovrebbe essere elevato a 800 euro, ma la realtà è che tanti di noi devono ancora ricevere quello di marzo». Bonus 600 euro Inps, altro che erogazione poderosa e a pioggia, sono ancora molte, troppe le domande in attesa di esito: una sessantina per il territorio di Civitavecchia che fa capo all'agenzia di via Antonio Canova; 900mila a livello Italia.La conferma viene dallo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale. «È normale che ci siano alcune domande ancora in istruttoria fanno sapere dalla Direzione metropolitana di Roma dell'Ente tant'è vero che il dato comunicato qualche giorno fa per Civitavecchia (5.742 domande pagate al 19 aprile, per un totale di quasi 3,5 milioni, ndc) è in continuo aggiornamento, con le domande inevase che, una volta accolte, andranno a incrementare il totale delle indennità erogate». Bisognerà aspettare i primi di maggio per avere un quadro completo, sia perché per il Bonus 600 euro si può fare domanda fino al 30 aprile e sia perché ci sarà da fare la conta anche delle altre prestazioni introdotte per l'emergenza Coronavirus: bonus baby-sitting, congedo parentale straordinario e cassa integrazione. Quel che è certo è che in tanti stanno ancora aspettando l'accredito in banca dei 600 euro del decreto Cura Italia. «Ho fatto la domanda il 2 aprile e ad oggi 21, non ho ancora ricevuto niente - racconta Riccardo Massarelli, lavoratore autonomo nel settore della ristorazione . Ma la cosa che fa più rabbia, oltre al fatto che l'indennità è stata presa da alcuni che non ne avevano i requisiti, è che l'assistenza all'utente da parte dell'Istituto è inesistente». Infatti sui social montano rabbia e confusione. «Ho appena parlato con Inps scrive un utente - chi non ha ricevuto i 600 euro è perché ha sbagliato cassa Inps, ossia ha sbagliato a scegliere nel menù a tendina. La domanda deve essere presentata una seconda volta». «A me dice domanda accolta ma ancora niente soldi scrive un altro utente mi viene un dubbio sulla correttezza dell'Iban». Peccato però che Inps debba ancora rilasciare la procedura software per la correzione dei dati, che al momento è impossibile. Alla domanda se ci siano novità, Francesca risponde: «Nessuna, l'unica è che sul conto vedo sempre qualche movimento di uscita, tra finanziamenti e bollette domiciliate. Mi sa che non ci guardo più!».Interloquire con la burocrazia, soprattutto nell'era del digitale, non è per tutti agevole. Un labirinto kafkiano dove si incrociano menù, sottomenù, codici pin, spid, password e sms che di certo non aiutano a sbrigare le pratiche. «Certo che si può sbagliare spiega la responsabile del patronato Inca Cgil di Civitavecchia, Tiziana Trischitta per questo esistono i patronati, per tutelare e assistere il lavoratore e seguirlo nelle pratiche con la pubblica amministrazione. Anche in un periodo di emergenza come questo la nostra struttura continua a lavorare, al servizio degli utenti. Per quanto riguarda il bonus 600 euro, la maggior parte dei richiedenti ha fatto domanda in autonomia, noi ne abbiamo inoltrate circa 150, la maggior parte delle quali però di lavoratori agricoli. Gli errori si possono commettere ma, ripeto, siamo a disposizione, raggiungibili via mail all'indirizzo civitavecchia@inca.it oppure allo 0766-545867. Il rapporto con l'Ente lo curiamo noi».