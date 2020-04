© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi 3,5 milioni di euro erogati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sul territorio di Civitavecchia e nel comprensorio. È il dato della prima tranche di aiuti e di supporto al reddito messi in campo dal Governo con il decreto Cura Italia per tutti quei lavoratori che hanno dovuto ridurre o sospendere le attività a seguito dell'emergenza Coronavirus. Sono state per la precisione 5.742 le domande per Bonus 600 euro (il 4% del totale delle richieste di Roma e provincia), tutte erogate da Inps sui conti correnti degli utenti che hanno la residenza anagrafica nell'area di competenza dell'agenzia di via Antonio Canova. Un dato, questo, fanno sapere dalla direzione metropolitana di Roma dell'Istituto, che dovrà essere aggiornato dopo il 30 aprile, data ultima per fare domanda di assegnazione e riconoscimento dell'indennità destinata a lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali, dello spettacolo e liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria.Ma non c'è solo il bonus 600 euro. Legate all'emergenza Coronavirus, sono due le altre forme di sussidio al reddito alle quali si sta ricorrendo in questi giorni con più frequenza: il bonus baby-sitting, che spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, e il congedo parentale straordinario Covid-19 per i genitori con figli fino a 12 anni, che prevede un pagamento del 50% dello stipendio e il versamento dei contributi figurativi, la cui accessibilità è stata prorogata al 3 maggio. Civitavecchia, come spesso accade, è la perfetta riproduzione in scala di ciò che accade a livello nazionale. Tantissime sono state le difficoltà incontrate dagli utenti nel corso del crash del sito Inps del primo di aprile. «È stata un'odissea ricorda Valeria, 35 anni, autonoma nel settore delle imprese di pulizia il primo giorno in cui hanno aperto alla ricezione delle domande, il sito era irraggiungibile, andava continuamente in blocco. Alla fine sono riuscita a processare la domanda alle 2 di notte, dopo tre giorni di attesa».Dopo l'apprensione iniziale i soldi però sono arrivati, e c'è già chi aspetta il bonus di aprile, che dovrebbe salire a 800 euro (ma con una platea più bassa). «Certo che farò domanda spiega Luca, fisioterapista civitavecchiese con partita Iva ormai sono fermo da due mesi, il proprietario del locale continua a chiedere l'affitto, le spese sono sempre le stesse, la vita deve andare avanti. In questo momento l'aiuto dello Stato è fondamentale».