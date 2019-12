Blitz del sindaco Tedesco al mercato: «Chi non rispetta le regole, può anche evitare di aprire»

Ultimo aggiornamento: 19:09

Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco nel pomeriggio si è presentato al mercato storico di piazza Regina Margherita. A seguito di alcune segnalazioni di residenti e commercianti e accompagnato dal comandante della Polizia Municipale, il primo cittadino ha effettuato un blitz nella zona della "Palmetta" per verificare di persona se tutti gli operatori svolgessero le loro attività nel rispetto delle regole.Alcuni di loro avevano chiuso la propria attività lasciando però i banchi in loco, e occupando così gli spazi destinati ai parcheggi per residenti della zona, a servizio del cinema e delle attività commerciali del centro.«Gli operatori devono comprendere che l’Amministrazione è felice di dare loro un’opportunità di vendita in più e un servizio ai cittadini, ma che ciò non vuol dire che possono lasciare sul posto la loro mercanzia -commenta il sindaco-. Chi non ha voglia di smontare il proprio banco subito dopo la fine dell’attività di vendita, e cioè di rispettare le regole, quel banco può anche fare a meno di aprirlo».La Polizia locale sta verificando capillarmente il rispetto dell’ordinanza e la regolarità di licenze e permessi di tutti gli operatori dell’area.Il Sindaco ha inoltre chiesto al Comandante Ivano Berti, per la sicurezza dei nostri bambini, di verificare in particolare che i giocattoli in vendita siano a norma.