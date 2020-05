© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'unico caso di positività, registrato ieri dal bollettino regionale, in tutto il territorio della Asl Roma 4 è di un operatore dell'Rsa Bellosguardo, residente nel comune di Santa Marinella. Salgono ancora, invece, i guariti e ieri ne sono stati registrati altri 18: 17 di Civitavecchia e 1 di Allumiere. In totale sono 226 coloro che hanno sconfitto il virus: 177 di Civitavecchia, 23 di Santa Marinella, 17 di Allumiere e 9 di Tolfa.Rimane alta la guardia alla rsa Bellosguardo, a Boccelle dove, nel primo pomeriggio di ieri, gli ispettori Asl sono tornati per una verifica. Gli esiti degli ultimi tamponi eseguiti il 9 maggio su degenti e operatori hanno portato alla luce altri 13 casi di positività (9 anziani e 4 sanitari), mostrando come il virus sia ancora attivo nella casa di riposo. Ma questo non allarma il manager dell'azienda che parla di «forme latenti emerse solo dai secondi controlli». Le attività dell'audit, condotto da Dipartimento della prevenzione e Seresmi, si sono concluse il 3 maggio e ora, come ha spiegato il direttore sanitario dell'Asl, Carmela Matera, è in corso l'analisi della documentazione fornita, su richiesta, dalla direzione della struttura per anziani. «La commissione si sta occupando di valutare e verificare la documentazione prodotta dall'azienda in merito a specifiche situazioni. In settimana dovremmo avere a disposizione l'esito delle analisi». Esito che, molto probabilmente, rimarrà top secret e verrà messo a disposizione degli inquirenti che stanno indagando sul focolaio. Nel frattempo, la Asl continua a monitorare la struttura. «Dall'inizio dell'emergenza nella Rsa, i nostri tecnici e specialisti hanno dato supporto e verificato che nella casa di riposo fossero adottate tutte le misure del caso, e queste attività continuano ad essere svolte con regolarità».Intanto, si apre per il territorio una settimana importante con l'inizio della campagna di sieroprevalenza. Da ieri l'attività di screening è iniziata sugli operatori sanitari delle due strutture ospedaliere, San Paolo e Padre Pio, e dalla prossima settimana i medici dell'Uscar avvieranno il controllo sulle forze dell'ordine. «In questo momento - ha spiegato Matera - è fondamentale capire quanto il virus si sia diffuso tra la popolazione. La speranza è riscontrare una positività al test di almeno il 60% perché significherebbe che la diffusione è in retrocessione».