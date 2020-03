Civitavecchia e Santa Marinella vietano le attività sportive all'aperto. I sindaci Ernesto Tedesco (Civitavecchia) e Pietro Tidei (Santa Marinella) hanno firmato una nuova ordinanza restrittiva che vieta jogging, ginnastica, yoga e tutte le attività all'aperto. In realtà il sindaco di Santa Marinella l'ha firmata ieri l'ordinanza, mentre il sindaco di Civitavecchia l'ha predisposta e in giornata la firmerà.

Il provvedimento si è reso necessario dato che continuano, anzi sembrano proliferare, le personei che vanno a correre, in alcuni casi anche senza certificazione e, nel caso di Civitavecchia, anche in aree che sono interdette come la Marina e il lungomare. Dunque da oggi non si potrà più uscire per la "corsetta" quotidiana, dopo che in troppi hanno usato l'attività sportiva come pretesto per uscire di casa. Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA