Civitavecchia, bambino di un mese muore all'ospedale: aperta un'indagine

Tragedia ieri sera all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Un bimbo di poco più di un mese (era nato il 18 marzo a Roma), Francesco, è morto per arresto cardiaco. I sanitari del Pronto soccorso hanno cercato di rianimare il piccolo, arrivato intorno alle 20,20 in ambulanza già privo di conoscenza, per oltre 40 minuti. Ma non c'è stato niente da fare.

Il bebè era nato prematuro (all'ottavo mese), ma durante il parto non c'erano stati problemi. Qualche giorno dopo, quando mamma e piccolo erano ancora ricoverati in un ospedale di Roma, il bimbo aveva avuto dei problemi respiratori, ma sembra che i medici, una volta superato l'episodio, non avessero riscontrato patologie particolari.

Ieri sera i problemi respiratori si sono riproposti con maggior gravità e i genitori hanno chiamato il 118 per trasportare il bimbo al San Paolo. Durante il tragitto, come si diceva, il piccolo ha perso conoscenza e sembra anche che abbia perso sangue dal naso. E infatti i medici avrebbero trovato sangue nelle vie respiratorie.

Il bebè è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia. L'esame si dovrebbe svolgere lunedì all'Istituto di Medicina legale di Roma. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Roberto Savelli, è stata affidata ai Carabinieri della stazione principale di Civitavecchia.

