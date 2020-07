Civitavecchia, anziana muore in strada colpita da un improvviso malore

Dramma in strada, in una delle vie più frequentate della città, viale Giacomo Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Fratelli Cervi. Una donna di 87 anni si è accasciata al suolo priva di vita, a quanto pare a causa di un improvviso malore.

L'episodio, accaduto poco fa, ha fatto immediatamente scattare l'allarme data anche la presenza di molte persone che in quel momento percorrevano a piedi l'arteria. Tempestivi i soccorsi: sul posto sono giunte un'ambulanza del 118 e una volante della polizia. Ma per l'ottantasettenne purtroppo non c'era più nulla da fare.

La donna è stata comunque trasportata presso il vicino ospedale San Paolo. A quanto pare era stata attivata anche l'eliambulanza.