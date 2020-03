© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora file alla Posta centrale di via Giordano Bruno. Come accaduto già lunedì, le persone si sono accalcate fuori dell'ufficio nell'attesa di entrare ed effettuare le operazioni. Con un imprevisto, però: la sanificazione dei locali, in vista del pagamento delle pensioni anticipato che inizia oggi, riservata solo ed esclusivamente alle persone con cognome che inizia per A e B. Così ecco che la rabbia e l'impazienza hanno montato, nel momento in cui invece servono calma e razionalità. Più di qualcuno si è chiesto perché la pulizia non sia stata effettuata la sera magari, invece in ingolfare l'ufficio centrale già sotto pressione per la chiusura momentanea delle sedi di Borgata Aurelia e largo Monsignor d'Ardia e le aperture a giorni alterni di via Montanucci e viale De Gasperi.«A seguito di segnalazioni e conseguenti sopralluoghi, ho potuto più volte constatare che si formano lunghe code dice il sindaco Ernesto Tedesco pertanto faccio appello ai civitavecchiesi a recarsi a via Giordano Bruno solo per motivi urgenti e inderogabili. Chiedo anche ai responsabili degli uffici di Poste Italiane di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di lavoratori e clienti. Farò effettuare dei controlli a tappeto dalla Polizia locale».E l'azienda? Ecco come è intervenuta: «La sanificazione degli uffici è stabilita da un calendario nazionale e per Civitavecchia centrale era prevista alle 10,45 non per un nostro capriccio, ma perché la ditta esterna ce lo comunica la sera prima quando la effettua o talvolta il giorno stesso. Non solo proseguono dall'azienda abbiamo dotato il personale di mascherine e guanti, oltre che installato delle paratie temporanee in plexiglas in funzione del pagamento delle pensioni. Sanificazioni notturne non sono previste». Infine una novità importante: da oggi, sempre in virtù del pagamento delle pensioni, molti uffici riaprono. Civitavecchia centrale, rispetto al solito, è aperta solo di mattina; riapre la Madonnina tutti i giorni mezza giornata così come Borgata Aurelia(chiusa), Montanucci e De Gasperi a Campo dell'Oro; aprono tutte le mattine gli uffici di Allumiere e Tolfa, mentre riapre nei giorni dispari Santa Severa, alternandosi con gli uffici sull'Aurelia di Santa Marinella, aperti in quelli pari.