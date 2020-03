© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche Marco Del Lungo fra gli sportivi protagonisti dell’iniziativa #DistantiMaUniti, la campagna istituzionale promossa dal Ministero dello Sport e per le Politiche giovanili, realizzata con il contributo della Società Sport e Salute, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di solidarietà sull’importanza dello stare a casa come scelta fondamentale per la cura di se stessi e degli altri.Il portiere della Nazionale di pallanuoto compare insieme ad altri grandi atleti italiani, fra cui Valentino Rossi, Bebe Vio, Carolina Kostner e Leonardo Bonucci.“Rimanere a casa non significa essere soli, è anche questo il senso che si vuole dare – spiega Del Lungo – ma in questa emergenza per il coronavirus diventa determinante rispettare le direttive che ci ha dato il Governo. Senza giocare si sta male, ma la salute viene prima di tutto. Dobbiamo superare questo momento tutti insieme”.