Il virus che toglie il respiro continua a mietere vittime all'interno dell'Rsa Madonna del Rosario, primo cluster cittadino. A perdere la sua battaglia è stato un uomo di 88 anni che, nella giornata di venerdì scorso, si è spento nella struttura di via Buonarroti per la quale, ora, la Regione ha chiesto alla Asl di avviare una verifica interna sul caso. Intanto, ieri, il bollettino regionale ha registrato altri 2 contagi in città. Mentre si attende che la magistratura apra un'indagine sul caso Madonna del Rosario, visto l'esposto presentato dalle famiglie, è la Asl a dover iniziare a mettere a posto i vari tasselli del complicato puzzle per capire cosa realmente è accaduto nella residenza di via Buonarroti. La Regione ha chiesto alla dirigenza della Asl Roma 4 di aprire un audit, ossia una verifica interna che partirà appunto dall'ascolto degli operatori e dei famigliari dei ricoverati. Nei prossimi giorni, quindi, verrà istituito il gruppo di lavoro che condurrà la verifica e non si esclude la possibilità che ci si possa avvalere anche di esperti esterni. Cosa ha portato alla formazione del focolaio? Quando sarebbe avvenuto il primo contagio? Chi è stato il lasciapassare del virus? Un operatore? Un parente? Quando sono state adottate le misure di sicurezza? Saranno sicuramente queste le domande a cui si cercherà di dare una risposta. Certo è che da Madonna del Rosario il virus ha raggiunto l'ospedale, ma come sia entrato in una struttura che doveva proteggere anziani deboli e fragili, non si sa. Quando la residenza è stata isolata sono risultati positivi 43 ospiti (su 50) e 15 operatori e la maggior parte dei decessi avvenuti nel comprensorio ha riguardato proprio gli ospiti della casa di riposo. Attualmente in via Buonarroti sono rimasti una decina di anziani tutti positivi e che vengono seguiti dai pochi operatori della struttura che non sono risultati infetti.Intanto in città non si arresta la conta dei positivi e sono risultate contagiate 2 donne. Dall'inizio dell'epidemia nel comprensorio di Civitavecchia (comprendendo Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) si sono registrati 193 contagi, ma ci sono stati anche 9 guariti e 25 decessi. L'andamento della curva dei contagi, per il momento, rimane stabile e in netta discesa rispetto alla scorsa settimana, ma per parlare di regressione si dovrà attendere almeno la fine della prossima settimana, quando arriveranno gli esiti dei tamponi eseguiti nei giorni precedenti alla Pasqua. Si continua comunque a testare la popolazione, specialmente quella posta in quarantena qualora i sintomi dovessero aggravarsi, e in tutto il territorio della Asl sono stati eseguiti, dall'inizio dell'epidemia, 3224 tamponi e il 52% di questi ha riguardato operatori sanitari.