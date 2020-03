Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo decesso per Coronavirus ad Allumiere. Una anziana donna di oltre ottanta anni residente nella cittadina collinare, è morta questa mattina all'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove era giunta, in condizioni già molto critiche, lo scorso 19 marzo. L'anziana, che non soffriva di gravi patologie, ma aveva difficoltà di deambulazione, raramante abbandonava la sua abitazione e pertanto è molto probabile che il contagio sia avvenuto proprio all'interno del San Paolo dove si era recata, alcuni giorni prima, per sottoporsi a una visita medica.Tutta la comunità di Allumiere e il sindaco Antonio Pasquini si sono stretti attorno ai familiari della prima vittima di covid-19 della zona dei Monti della Tolfa, che già da alcuni giorni erano stati posti dalla ASl Rm 4 in regime di isolamento cautelativo e che si spera non abbiano contratto il virus. In totale, nella cittadina collinare, dove ad oggi non si registrano altri casi di positività al Coronavirus, le persone attualmente in quarnatena sono una ventina.