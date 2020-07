Al Castello di Santa Severa si ride e si celebra il mitico Albertone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Siamo tutti Alberto Sordi?”. Questo il titolo del docufilm realizzato da Fabrizio Corallo che sarà proiettato domani sera alle ore 21 nell’ambito della Rassegna "Sere d’Estate" allestita da Caffeina Group al Castello di Santa Severa.Il film, presentato in occasione dei100 anni dalla nascita del mitico Albertone, racconta la sua arte e una carriera lunga più di 60 anni. Attraverso immagini inedite, come quelle girate nella sua villa di Roma, e ancora spezzoni di film, foto e riprese private di Sordi, la pellicola narra il talento di un artista unico, capace di interpretare la storia e il costume italiano.Sabato sera, sempre alle 21 e con ingresso libero, è in calendario il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato che da oltre 80 anni è veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero. Composta da 105 esecutori, tutti provenienti dai più famosi conservatori italiani, partecipa alle celebrazioni pubbliche più importanti, con un vasto repertorio che comprende, oltre alle marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea.