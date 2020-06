«Aiuto ho un serpente in casa», paura a Santa Marinella

Aiuto abbiamo un serpente in casa. A chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia è stata una famiglia di Santa Marinella che, al rientro in casa, ha notato che nella taverna della loro abitazione di via Ortigara in pieno centro si aggirava, anzi strisciava un rettile. In preda alla paura e non sapendo proprio cosa fare, hanno telefonato ai pompieri che in pochi minuti sono giunti sul posto. Ai vigili della Caserma Bonifazi è bastato poco per capire di essere al cospetto di un serpente, che al di là del suo aspetto poco rassicurante, era del tutto innocuo. Dopo averlo catturato i pompieri si sono diretti verso una zona di campagna, ben lontano dalle abitazioni, e hanno rimesso in libertà la loro preda. © RIPRODUZIONE RISERVATA