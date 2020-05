© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo contatto di spalla mentre passeggiavano in direzioni opposte. Tanto è bastato per far perdere le staffe ad un venticinquenne che ha colpito con un forte pugno al volto un uomo di 53 anni e poi è scappato. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì, intorno alle 18,30, in una zona del centro cittadino, dalle parti di largo Monsignor D'Ardia. Ma quel che è peggio è che la cosa avrebbe potuto prendere una piega ben diversa e decisamente più grave. Perché addosso al venticinquenne, nascosto all'interno di una scarpa, i carabinieri hanno trovato un grosso chiodo, con cui il giovane andava in giro portandolo sempre con sé. Il ragazzo è stato arrestato, perché quando i militari dell'Arma lo hanno catturato, ha provato ad aggredire anche loro, per cui per lui è scattato l'arresto ai domiciliari per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il venticinquenne, civitavecchiese e già noto alle forze dell'ordine in quanto dotato di un discreto curriculum di reati compiuti in passato, era in compagnia della fidanzata al momento dell'aggressione al 53enne, anche lui civitavecchiese. Subito dopo i due sono scappati in direzioni diverse, con l'uomo che si è lanciato al loro inseguimento. Se solo lo avesse raggiunto, il giovane avrebbe potuto tirar fuori quel chiodo ed allora le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Qualcuno che ha assistito alla scena ha però chiamato i carabinieri. Questi nel giro di pochi minuti sono arrivati, sono riusciti a rintracciare il ragazzo e lo hanno catturato. Una volta fermato è stato perquisito ed è spuntato fuori il grosso chiodo che nascondeva in una scarpa. Ma il ragazzo ha dato anche in escandescenze, cercando di scagliarsi contro i militari che lo avevano appena fermato, tanto che sono stati costretti ad arrestarlo. La vittima dell'aggressione invece è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove per fortuna gli è stata riscontrata solo una forte contusione al volto, ma se la caverà con tre giorni di prognosi.