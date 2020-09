Civitavecchia, acqua di nuovo potabile a viale Matteotti

Di nuovo potabile da questa mattina l'acqua in viale Matteotti e zone limitrofe. Il sindaco Ernesto Tedesco ha infatti revocato l'ordinanza del 17 settembre scorso per il superamento dei parametri di colibatteri ed echinococchi, dopo che la Asl Roma 4 ha comunicato la completa conformità dell'acqua in seguito alle analisi sui campioni prelevati dall'Arpa il 18 settembre.

Il superamento dei limiti era stato riscontrato proprio in una fontanella di viale Matteotti.

Da stamani, quindi, l'acqua è di nuovo potabile in viale Matteotti, via Gobetti, via Antonini, viale Etruria, via Nicolao Arcangelo, via degli Agricoltori, via dei Classiari, via dei Veliti, via Fratelli Cervi, via Fabio Filzi, via del Vomero e via Rodi.