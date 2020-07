Civitavecchia, con i lavori di Acea Ato 2 l'acquedotto del Mignone torna a pieno regime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'acquedotto del Mignone torna a erogare acqua al massimo delle sue potenzialità grazie ad Acea Ato 2.L'azienda idrica ha infatti avviato il cantiere per i lavori sull’opera di presa “Lasco del Falegname”, il bacino che funziona da riserva idrica dell’acquedotto del Mignone e da cui dipende buona parte della disponibilità di acqua di Civitavecchia, soprattutto d'estate. E' l’ultimo atto di un’importante serie di lavori, partiti nel giugno 2019, che hanno interessato anche l’impianto di potabilizzazione di Montanciano, il quale al momento della presa in carico da parte di Acea Ato 2 si presentava in condizioni precarie sia dal punto di vista del processo, con circa il 90% dei comparti di potabilizzazione fuori servizio, sia dal punto di vista della sicurezza delle infrastrutture. Per questo Acea Ato 2, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha realizzato un progetto di revamping generale dell’impianto che ha previsto l’ammodernamento dei comparti di sedimentazione e trattamento dei fanghi e un sistema di disinfezione attraverso l’utilizzo di ipoclorito di sodio e biossido di sodio per garantire una migliore qualità della risorsa idrica.Il 13 luglio a “Lasco del Falegname” sono così iniziati i lavori per attivare il bypass necessario allo svuotamento dell’invaso. Nelle prossime settimane si procederà allo svuotamento vero e proprio dell’invaso, che consentirà di asportare circa 40.000 metri cubi di sedimenti. I benefici previsti sono di tipo qualitativo e quantitativo: al momento della presa in carico da parte di Acea Ato 2 l’impianto aveva una capacità di circa 25 litri al secondo; a lavorazioni ultimate, compreso lo svuotamento dell’alveo del fiume Mignone dove sorge l’opera di presa, la portata attesa è di circa 120 litri al secondo, cioè cinque volte di più.Soddisfatto il sindaco Ernesto Tedesco. "In territori come il nostro - afferma - che presentano complessità, è importante che vi sia una sinergia. Ed è ciò che l’amministrazione comunale, attraverso il prezioso lavoro del consigliere Giancarlo Frascarelli, ha saputo trovare instaurando quel dialogo serrato che serviva con Acea e con la Regione per tagliare un traguardo ambizioso come i lavori di Lasco del Falegname. Ringrazio quindi da un lato l’azienda, che si è fatta carico di un lavoro straordinario in significativa parte già portato a termine, dall’altro gli uffici e il nostro consigliere per l’attenzione costante dimostrata".Anche il presidente di Acea Ato 2 Claudio Cosentino commenta positivamente la sinergia con il Comune. "Stiamo lavorando tanto per Civitavecchia - dice - in particolare per ammodernare gli impianti: in primis quello di potabilizzazione di Montanciano. Siamo giunti sostanzialmente a poter eseguire durante l’estate le opere di pulizia della presa, arrivando a ottenere - al termine dei lavori - un impianto a pieno regime. Siamo contenti perché si tratta di un intervento molto importante per il territorio, ma ce ne saranno altri che valuteremo con l’amministrazione”.Esulta pure Frascarelli. “Il primo movimento nella pala che libererà dal fango Lasco del Falegname - sostiene il delegato ai rapporti con Acea - segnerà un momento storico per i cittadini, che attendono da mezzo secolo che Civitavecchia torni ad avere il suo bacino idrico. E' importante sapere che il proprio impegno per non far mancare l'acqua alle famiglie è riconosciuto e apprezzato. L’amministrazione continuerà pertanto nel suo ruolo, come indicato dal sindaco Tedesco: dialogare con il gestore per far sì che il servizio sia il migliore possibile”.