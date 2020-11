A Civitavecchia è rimpasto 2.0. Grasso e Galizia fuori, dentro Pietroni e Napoli

Il Sindaco Ernesto Tedesco ha conferito i nuovi incarichi di giunta a Manuel Magliani assessore all’Ambiente (con carica di vicesindaco), Sandro De Paolis ai Lavori Pubblici, Emanuela Di Paolo al Commercio, Cinzia Napoli ai Servizi sociali, Norberta Pietroni al Bilancio, Leonardo Roscioni all’Urbanistica.

Resta libero un posto in Giunta per l’indicazione che da Fratelli d’Italia attende il sindaco, il quale nel frattempo mantiene le deleghe che erano dell’area di Fdi.

Dunque il primo cittadino ha ridisegnato la Giunta come era nelle previsioni. Out Massimiliano Grasso e Simona Galizia, ora i meloniani dovranno indicare uno dei due o scegliere di andare all'opposizione. Due le new entry per ora, quelle di Napoli, in quota Forza Italia e Pietroni, pedina indicata dalla Lega.

