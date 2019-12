A Civitavecchia la prima uscita del Settebello campione del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioca per la prima volta in Italia al PalaGalli di Civitavecchia il Settebello Campione del Mondo. L'appuntamento è per domani alle 19 allo Stadio del nuoto dove affronterà la Georgia per la seconda gara della fase a gironi della World League. Per gli azzurri è il secondo impegno nella competizione, dopo la vittoria per 9-6 in casa della Grecia, ma dalla vincente spedizione di Gwangju si tratta della prima gara nella penisola. Un impegno sulla carta che vede l'Italia favorita sulla formazione georgiana ma da non sottovalutare visto che gli avversari odierni nell'ultimo periodo hanno investito molto sulla pallanuto.Un tifo particolarmente accesso lo riceverà sicuramente il portiere Marco Del Lungo, che proprio nella Snc di Civitavecchia ha mosso i primi passi nella pallanuoto, prendendo poi il volo verso Bresciae la Nazionale azzurra, con la quale ha coronato appunto il sogno di salire sul tetto del mondo.Arbitri dell'incontro saranno l'olandese Sander Gransjean e il montenegrino Boris Obradovic.