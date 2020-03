Civitavecchia, cambiano orari e aperture degli uffici postali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa della quarantena nazionale, alcuni uffici postali sono stati chiusi in determinati giorni o ridotti gli orari. Questo non significa non poter effettuare le operazioni ma bisogna regolarsi per non trovarsi di fronte alle serrande abbassate. Tuttavia l’elenco è valido fino al 25 marzo, dopodiché sono possibili ulteriori variazioni. Annotazione importante questa, perché dal 26 marzo inizia l’erogazione delle pensioni.A Civitavecchia rimane regolarmente aperto l’ufficio centrale di via Giordano Bruno mentre è stato chiuso quello di Civitavecchia 1 ovvero largo Monsignor D’Ardia. Il Civitavecchia 2 di via Achille Montanucci è accessibile nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) mentre Civitavecchia 3 di via Alcide De Gasperi a Campo dell’Oro è aperto in quelli pari (martedì, giovedì e sabato). L’ufficio di Aurelia, come quello della Madonnina, è chiuso.Anche in collina aperture e chiusure sono alternate. Nell’ufficio di Allumiere si può andare nei giorni dispari, in quello di Tolfa nei pari. Infine a Santa Severa sportelli chiusi e aperti quelli di Santa Marinella solo lunedì, mercoledì e venerdì.