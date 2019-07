Dolce e Gabbana vendono la villa di Stromboli: ospitò star come Madonna e Naomi Campbell

Martedì 23 Luglio 2019, 13:00

È in vendita la villa di Stromboli degli stilisti Dolce e Gabbana, loro dimora estiva fin dagli anni Novanta, dove hanno ospitato star come Madonna e Naomi Campbell. La proprietà di Domenico Dolce e Stefano Gabbana su una delle più belle e selvagge tra le sette isole dell'arcipelago delle Eolie in Sicilia, divenuta famosa negli anni '50 quando Roberto Rossellini vi girò “Stromboli terra di Dio” con Ingrid Bergman, ha una vista mozzafiato sia sull'isolotto di Strombolicchio sia sul vulcano, chiamato dagli abitanti Iddu, Lui.



La dimora nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie e segue l'andamento della costa frastagliata di rocce vulcaniche. È circondata da terrazze e giardini, con piante tipiche della macchia mediterranea. Si estende su oltre 500 metri quadrati, di cui 235 di interni con sette suite, ognuna di un colore diverso, e 300 di verde.



La villa all'interno è stata ristrutturata e arredata secondo lo stile D&G: pezzi unici e tessuti della maison combinati con l'artigianato locale, dalle coloratissime maioliche dipinte a mano alle tende in pizzo. Proprio a Stromboli, nel 2014, il premio Oscar Paolo Sorrentino e Paolo Virzì, hanno girato uno spot con l'attore Colin Farrell per un profumo della casa di moda D&G.