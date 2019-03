Condomini: riqualificazione energetica e sismica con Enel X

di Piemme S.p.A.

Venerdì 15 Marzo 2019, 12:35

Maggiore efficienza e sicurezza, più valore per l’immobile e città più verdi: un servizio su misura rende tutto questo ancora più semplice



Avere abitazioni più efficienti e sicure, ridurre sin da subito l’esborso da sostenere per gli interventi effettuati ed aumentare il valore dell’immobile è ormai una realtà grazie agli incentivi EcoSismabonus e alla nuova offerta di Enel X, la linea di business globale del gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e di soluzioni digitali.



Il servizio è rivolto a tutti i condomini con più di 8 unità abitative, con impianto di riscaldamento centralizzato (oppure autonomo ma presente in ogni appartamento), interessati a lavori di riqualificazione sulle parti comuni dell’edificio.



Le agevolazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus spettano a tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica e danno luogo ad una parziale detrazione delle spese sostenute, recuperabili come detrazione d’imposta in 10 rate annuali, o, in alternativa, cedibile in un’unica soluzione alle imprese che eseguono i lavori, come parziale corrispettivo delle opere svolte.



Accedendo ai tali incentivi, riqualificare il proprio immobile conviene due volte perché, da una parte, si migliorano le condizioni abitative del proprio condominio grazie ad interventi che lo rendono più sicuro ed efficiente e, dall’altra, i condomini hanno la possibilità di ridurre l’esborso immediato cedendo il credito maturato in funzione degli interventi effettuati in un’unica soluzione, come parziale pagamento del corrispettivo.



Le percentuali di spese agevolabili variano dal 50% al 75% (in presenza di interventi Ecobonus) e possono arrivare sino all’85% qualora gli interventi rientrino anche nell’ambito del Sismabonus.



Su questo fronte, Enel X scende in campo con un’offerta dedicata ai condomini e, cogliendo appieno le opportunità di Eco-Sismabonus, si rende disponibile ad accettare in parziale pagamento la detrazione maturata dai singoli condòmini. Questo si traduce, a parità di costo finale di intervento, in una drastica riduzione dell’esborso che il condomino dovrà sostenere.







Non solo, Enel X guida tutto il processo, diventando l’interlocutore unico del condominio e, partendo dalle sue esigenze specifiche, offrirà un servizio che spazierà dalla consulenza energetica alla definizione degli interventi ottimali da effettuare, passando dalla fornitura di prodotti tecnologicamente evoluti, all’installazione degli stessi, garantendo l’esecuzione dei lavori, fino al supporto per la gestione delle pratiche amministrative.



Un esempio pratico? Ipotizziamo che un condominio con 15 appartamenti voglia fare un intervento per installare un cappotto termico sull’edificio per ridurre le dispersioni termiche e, di conseguenza, i consumi energetici necessari per riscaldarlo/raffreddarlo.



Spesa prevista complessiva: 450 mila euro, costo per il singolo appartamento: 30 mila euro.

Se il condomino sceglierà di non cedere il credito maturato per l’intervento di cui sopra, dovrà sostenere per l’intera spesa a lui imputabile (30 mila euro); per recuperare la quota parte detraibile, in tal caso pari al 70% dei costi sostenuti (21 mila euro), dovrà aspettare le canoniche 10 rate ripartite su 10 anni.



Aderendo, invece, alla proposta di Enel X, e quindi accettando di cedere in un’unica soluzione il credito fiscale maturato (21 mila euro) in pagamento parziale del corrispettivo, il condòmino sosterrà la sola quota non coperta dall’incentivo (i restanti 9 mila euro).







Fare investimenti in efficienza energetica significa anche aumentare il valore di quello che è il patrimonio più importante per gran parte delle famiglie italiane: la casa in cui si abita.



Inoltre, l’efficienza energetica condominiale comporta vantaggi per tutti: dal risparmio dei consumi energetici del singolo (che possono anche dimezzarsi), al miglioramento del comfort e della qualità abitativa degli ambienti che viviamo di più: le nostre case.



Senza dimenticare che riqualificare ed ammodernare il parco immobiliare italiano genera, di riflesso, benefici per il sistema Paese dando un nuovo slancio al settore edilizio e impiantistico e generando impatti positivi.



Vivi meglio non è solo il nome di un’offerta commerciale, è una promessa.