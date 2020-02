Parmitano, lo straordinario video del rientro a terra e i record di Christina Koch

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Le spettacolari immagini riprese dall'elicottero e da terra del ritorno dei tre astronauti della Iss)La ripresa inizia a bordo di un elicottero, poi le immagini della capsula con il paracadute che lentamente, si fa per dire, si avvicina al suolo. L'impatto con la steppa è da brivido. Una volta giù la capsula del veicolo spaziale Soyuz MS-13 viene raggiunta dal personale della Roscomos, l'Agenzia spaziale russa, che si dà da fare per installare uno strano trabiccolo sulla sommità dell'oggetto, una specie di scaletta per fa scendere gli astronauti: Christina Koch (Nasa), Luca Parmitano (Esa) e Alexander Skvortsov (Roscosmos).Più che scendere, in effetti, i tre scivoleranno tra le braccia dei tecnici per poi essere adagiati su delle sedie posizionate sulla steppa del Kazakistan.Nelle immagini si possono anche notare i “danni” dovuti all'impatto con l'atmosfera subìti dalla capula.Sorrisi, saluti (si sente anche un Luca!), strette di mano e prime colazione con morsi a una mela. Si vedono anche le prime telefonate fatte ai familiari, i primi riscontri medici e poi l'imbarco su un aereo che riporta i tre astronauti della Iss alla base. Insomma un emozionante buon ritorno a casa.(La classifica Nasa della permanenza nello spazio, Christina Koch è seconda dietro a Scott Kelly)I PRIMATI DI CHRISTINATrecentoventotto giorni, 12 ore e 58 minuti per la precisione. Questo il tempo di permanenza nello spazio di Christina Koch, l'astronauta statunitense appena rientrata dalla Stazione spaziale internazionale. Ma non finisce qui. ha iniziato la sua missione a bordo della Stazione spaziale il 14 marzo 2019 partendo dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, con la Sojuz MS-12 insiema ad Aleksej Ovčinin e Nick Hague.Fisico e ingegnere, AstroChristina, oltre a scalare montagne, andare in canoa, correre, fare yoga e altre mille attività, ha collezionato anche sei Eva (Extra-vehicular activity) e lo scorso 28 dicembre 2019, come se i primati non le bastassero, ha anche superato nella classifica della permanenza nello spazio al femminile l'altra astronauta Usa Peggy Annette Whitson.(L'equipaggio della Stazione spaziale, Christina Koch è l'ultima a destra mentre Luca Parmitano è al centro, attualmente a bordo della Iss sono rimasti tre astronauti Jessica Meir e Andrew Morgan della Nasa e Oleg Skripochka di Roscosmos. Attenderanno così l'arrivo del nuovo equipaggio previsto all'inizio di aprile)enzo.vitale@ilmessaggero.it