Noi, in tredici, più isolati della Stazione Spaziale internazionale: ecco le nostre storie

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in tredici e sono gli esseri più isolati dal mondo. Si trovano alla stazione italo-francese Concordia al Polo Sud. I sette italiani, i 5 francesi e il medico danese dell'Esa sono arrivati in Antartide sette mesi fa e resteranno operativi fino al prossimo novembre.Ora stanno affrontando le freddissime temperature antartiche in un periodo in cui il Sole non fa mai capolino. Qualche giorno fa la temperature è arrivaa a meno 102 gradi, un vero record.A coordinare i nuovi “inquilini” della Base a 75°06'06''Sud - 123°23'43'' Est (queste le coordinate) c'è Massimiliano Catricalà, lo Station leader.Insieme a lui Bertrand Laine (responsabile tecnico della Base), Daniele Giambruno (chef), Gianluca Ghiselli (medico) Nadja Albertsen (medico), Damien Beloin (meccanico), Thibault Gillet (elettricista), Alessandro Mancini (tecnico informatico), Giuditta Celli (glaciologa), Ivan Bruni (astrofisico), Julien Le Goffe (idraulico), Julien Moye (chimico) e Megane Louise Christian (fisico dell'atmosfera).