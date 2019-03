Appia Antica, che fine ha fatto la "nonnina alla finestra"?

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella donna era lì, tutte le sere osservava gli automobilisti che passavano per l'Appia Antica, all'altezza della chiesa di San Sebastiano. Silenziosa e pensierosa, "vegliava" su quanti, magari, tornavano a casa o, la mattina, sfidavano il traffico per andare al lavoro. Come Micaela, che di lì passa tutti i giorni e si era ormai abituata al suo sguardo."Mi aspettava tutte le sere", ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Facebook. Sotto all'immagine, c'erano anche dei fiori, gialli, che contrastavano il nero di quella fotografia. Poi, da un giorno all'altro, qualcuno lo ha rimosso. Un po' come è successo con il graffito di epoca garibaldina (che ora è stato fortunatamente ripristinato. Spariti anche i fiori. Al loro posto, un muro, spoglio e decadente. Che fine avrà fatto la nonnina dell'Appia?