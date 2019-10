L'aperitivo? Si fa anche in chiesa a 2,50 euro (stuzzichini inclusi)

Ultimo aggiornamento: 19:48

Il prezzo è di quelli davvero concorrenziali, praticamente imbattibile: aperitivo e stuzzichini a 2,50 euro, tutto compreso. La location, poi, è unica, da far invidia ai locali più ricercati: la parrocchia, a Villa Gordiani. Un modo, avrà pensato il parroco, di incentivare la partecipazione dei fedeli alla festa religiosa della parrocchia, in programma domenica scorsa.L'iniziativa, rilanciata anche dal sito web della chiesa , non è passata inosservata a chi solitamente frequenta quel luogo e non ha potuto fare a meno di fotografare il cartello (rilanciato da Welcome To Favelas). «Se la ripeteremo? No, no, era solo per la nostra festa», spiega imbarazzato chi risponde al telefono.