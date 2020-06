Ultimo aggiornamento: 18:46

ROMA Di rinvio in rinvio aspettando settembre e il voto amministrativo che sarà un test anche perché coinvolge circa 24 milioni di elettori e il prevedibile successo del referendum costituzionale che taglia i parlamentari non sarà in grado di nascondere i risultati.Ma proprio perché ci sono le elezioni regionali si comprende l’impazienza del Pd e l’attedismo nervoso di Italia Viva che incalza il governo sulle grandi opere.La Fase3 non è iniziata e più passano i giorni e più Giuseppe Conte rischia di far ragione a coloro che da subito hanno interpretato gli “Stati generali” come una sorta di scusa per far girare ancora a vuoto la ruota del criceto. Vediamo quali sono i principali temi e provvedimenti sui quali il governo segna il passo:Il decreto rilancio - ex decreto-aprile, ribattezzato così per non dover ogni mese aggiornare il nome, non è ancora divenuto legge mentre i cambiamenti proposti in Parlamento ne hanno cambiato i connotati di partenza. Non si capisce ancora come funzionerà il superbonus del 110% e si annaspa anche sulla cassa integrazione.Il decreto semplificazioni continua a slittare mentre continua la rissa sul codice per gli appalti e non si comprende come si pensa di intervenire sui burocrati che non firmano o rallentano le pratiche che dovrebbero sbloccare investimenti e appalti.Un nuovo decreto è anche atteso per il terzo scostamento di bilancio. Stavolta si parla di venti miliardi di nuovo debito, da scaricare sulle prossime generazioni, e che servirà a finanziare altra cassa integrazione e la riapertura dell’anno scolastico.I decreti sicurezza di Salvini non verranno cambiati prima di settembre certificando le difficoltà che hanno i Dem di far cambiare passo al M5S rispetto alla stagione sovranista.A metà mese sulle comunicazioni che farà il presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo ci sarà un voto. Per non spaccare la maggioranza crescono i fautori di una risoluzione che non contenga un riconoscimento esplicito al Mes. Ma il passaggio parlamentare sarà arduo, anche perché +Europa è pronta a presentare una propria risoluzione nella quale si farà esplicito riferimento al Meccanismo europeo di stabilità, e stavolta sarà difficile per Pd e Iv non votare a favore.Aperte sono anche le questioni Alitalia, Ilva e Aspi, con palazzo Chigi che macina riunioni su riunioni non riuscendo ancora a trovare una sintesi.