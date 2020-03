ROMA Un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Francesco nel giorno della ricorrenza del settimo anno del Pontificato. “Tale ricorrenza - scrive Mattarella - coincide quest'anno con un periodo di speciale prova per la diffusione globale del coronavirus Covid-19. In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunità internazionale trova nella Sua illuminante Missione Pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli stati e tra i popoli, in adesione all'esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili che Vostra Santità propone con instancabile determinazione all'umanità tutta. I Suoi costanti appelli ad abbracciare il dialogo e a rifuggire dalla ‘cultura dello scarto’ suggeriscono il cammino per affrontare le emergenze globali e perseguire uno sviluppo autenticamente integrale”.

L'occasione offre al Capo dello Stato di tornare ad invitare tutti, i paesi europei per primo, ad una maggiore coesione e a non chiudersi o peggio ad ostacolare chi è nel pieno dell'emergenza sanitaria. Un invito che può essere rivolto anche all'interno e che coinvolge i cittadini che devono collaborare stando a casa e le forze politiche di maggioranza e di opposizione a lavorare riscoprendo le "ragioni della solidarietà". Ultimo aggiornamento: 11:36