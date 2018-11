Foruncoli, cisti, ascessi: è trend sui social

Ultimo aggiornamento: 20:18

NEW YORK – L’istinto sarebbe di chiudere gli occhi e cambiare subito canale. Ma milioni e milioni di persone reagiscono diversamente, e davanti al video di un dermatologo che schiacci punti neri, strizzi brufoli, rimuova cisti, ascessi, peli incarniti…rimangono ipnotizzati.A vedere il numero di canali YouTube, e pagine Facebook e Instagram dedicati al tema, o i siti specializzati, oppure le stesse ricerche su google per argomenti come “rimozione di cisti” e simili, nonchè i programmi tv, è chiaro che esiste una nicchia molto folta di appassionati del genere.Anzi, diciamo la verità, è un vero e proprio trend, per di più sempre in crescita. Da quando nel 2006 Chris Azzari ha aperto il sito PopThatZit , altri ne sono seguiti, mentre su YouTube una serie di dermatologi ha lanciato canali ad hoc. Il primo fra i dermatologi a diventare famoso e seguito, già nel 2009, è stato un dottore indiano, Vikram Singh Yadav , che conta 165 mila iscritti e 217 milioni di visioni. Ma negli Usa la più amata e prolifica è Sandra Lee, nota nel mondo degli appassionati come “Doctor Pimple Popper” (dottor schiaccia foruncoli). La dottoressa ha un canale YouTube , oltre a una pagina FaceBook, Twitter e Instagram. Ha milioni di seguaci, tanto che ha già ottenuto di portare la sua arte in tv, per due spettacoli sul canale Tlc.Sull’onda dei video professionali di dottori come Sandra Lee e Vikram Yadav, fiorisce inoltre tutto un sottobosco di video di novizi, e spesso si tratta di gente comune che si limita a registrare con il cellulare lo schiacciamento di un foruncolo. Ahimè spesso questi individui non rispettano un minimo di igiene: non usano guanti e non disinfettano la parte interessata, ma sembrano divertirsi molto e il più delle volte scoppiano in risate incontenibili quando si trovano davanti a una massiccia produzione di pus. Il canale YouTube BuBuPlus li accompagna con musiche rilassanti vagamente orientaleggianti. PimplePopping pubblica video tecnici, con accompagnamento di spiegazione medica. HealthAndLife sembra preferire i punti neri.Da cosa nasce questa strana passione? Gli interessati non amano parlarne, e tengono nascosta la loro abitudine, come se fossero appassionati di porno. Ma partecipano scrivendo sotto i video commenti vivaci, informati e polemici. Spesso criticano i principianti per le condizioni non asettiche, talvolta “battezzano” un paziente o addirittura una particolare cisti che si sia rivelata difficile e lunga da ripulire.Ma proprio la dottoressa Lee, spesso intervistata in tv da quando è diventata la star dei brufoli and company, ha detto che dai commenti dei suoi aficionados si capisce che la gente prova un senso di relax nel seguire la pratica, e di sollievo e soddisfazione nel vedere una pelle tornata chiara.A un giovane che deve scegliere una carriera, viene difficile consigliare di specializzarsi in foruncoli, cisti, punti neri. E tuttavia, la giovane Kristi Trinidad, che assiste la dottoressa Lee, e che ha studiato per diventare infermiera specializzata, non cambierebbe posto con nessuno: «E’ appassionante – dice-. Anzi epico!»