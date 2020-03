Adulti, lasciate stare TikTok (ma seguite i vostri figli)

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete più di 25 anni, forse fareste bene a rassegnarvi: TikTok non è roba per voi. Perché quel social network (che si autodefinisce una piattaforma creativa) è fatto prima di tutto per ridere, per cazzeggiare. Un po' come tutti i social network, direte voi, ma questo più degli altri, perché è proprio strutturato per il cazzeggio fine a se stesso. Ed è strutturato in modo tale che, salvo rarissimi casi, quando un adulto prova a utilizzarlo (o, peggio ancora, un'azienda), il risultato è catastrofico.Perché se vedere un adolescente alle prese con scenette e doppiaggi provoca nello spettatore un sentimento di bonaria indulgenza, quando in quelle stesse situazioni ci si mette un adulto (famoso o no poco importa), la reazione più diffusa è l'imbarazzo, quello della peggior specie, che comincia con un brivido lungo la schiena e che continua con l'urgenza irresistibile di socchiudere gli occhi e fare una smorfia come quando ci passa accanto un'ambulanza a sirene spiegate. Insomma, adulti: sfogate i vostri buongiornissimi su Facebook , piazzate pure i vostri selfie su Instagram, ma lasciate perdere TikTok. Però, se avete figli, magari buttateci un occhio, ogni tanto. Perché passare dal puro intrattenimento alla Skullbreaker challenge , il gioco dello sgambetto che tanto assomiglia al bullismo (con le conseguenze del caso), è un attimo. Giusto il tempo di un video.andrea.andrei@ilmessaggero.it