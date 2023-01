Stellantis, accordo per la fornitura di manganese per realizzare le batterie di auto elettriche

Stellantis accelera sulla mobilità del futuro. Dopo lo show del Ceo Carlos Tavares al CES di Las Vegas, dove il gruppo italo-francese-americano è stato sul palcoscenico con la presentazione di due concept molto attesi, arriva un importante accordo. È stato proprio l’Ad portoghese ad annunciarlo. L’azienda transatlantica ha firmato una strategica intesa vincolante con Element 25 Limited per la fornitura del solfato di manganese monoidrato ad alto tasso di purezza per la produzione dei pacchi batteria per veicoli elettrici. Il manganese è un elemento stabilizzatore essenziale del catodo degli accumulatori. Il contratto rientra nel piano “Dare Forward 2030” che prevede grandi passi in avanti verso l’azzeramento totale delle emissioni nel 2038 per essere uno dei protagonisti globali nella lotta ai cambiamenti climatici.

Per far ciò è importante, non solo produrre auto zero emission, ma tenere sotto controllo l’intera catena degli approvvigionamenti anche dei fornitori. L’accordo ha per il momento una durata quinquennale con la consegna di un volume totale di 45 chilotoni a partire dal 2026. Prevede la possibilità di essere estesa nel tempo ed aumentare i volumi di fornitura. Element 25 renderà disponibile il materiale dal suo progetto Butcherbird operativo in Australia occidentale. Progetta, inoltre, di realizzare un impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Stellantis, da parte sua, procederà con un investimento nella società. L’obiettivo del gruppo quotato ad Amsterdam prevede di realizzare il 100% delle vendite di veicoli BEV in Europa nel 2030 (in netto anticipo sulla scadenza del 2035 del divieto di vendita di vetture termiche) e il 50% negli Stati Uniti.

Come si può vedere l’Europa è in deciso vantaggio nell’azzeramento delle emissioni di CO2. Il nostro impegno per un futuro a zero emissioni comprende la creazione di una catena di fornitura intelligente, che ci consenta di soddisfare la richiesta di veicoli elettrici dei nostri clienti - ha dichiarato Tavares - La produzione di veicoli elettrici che garantiscano ai clienti un’esperienza innovativa in termini di propulsione, connettività e funzionalità è un elemento fondamentale del nostro piano Dare Forward 2030 per una mobilità sicura, pulita e accessibile».

Justin Brown, Managing Director di Element 25, ha aggiunto: «Il sostegno di Stellantis al progetto di Element 25 per la produzione di solfato di manganese ad alto grado di purezza per batterie rappresenta uno straordinario attestato di stima da parte di una delle principali case automobilistiche del mondo e conferma la validità del nostro piano di diventare un fornitore globale di lungo periodo di materiali per le batterie al fine di soddisfare la crescente domanda a livello mondiale. Siamo perfettamente allineati con gli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione di Stellantis, che sono tra i più ambiziosi nel settore, e con questo accordo ci siamo impegnati a promuovere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio».