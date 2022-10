Sogni americani: Recon e Wagoneer, la Jeep diventa elettrica

Avenger è l’apripista elettrica in casa Jeep. Presto altri modelli seguiranno. A scadenza ravvicinata, tanto che il numero uno dell’azienda Christian Meunier ha preferito non attendere per mostrare altre due novità assolutamente silenziose ormai pronte che faranno il loro debutto pubblico il prossimo anno. Giusto così, il “Jeep 4xe day” doveva essere un sasso nello stagno e scendere in campo in tre fa molto più fragore di un esordio solitario. «Incoraggiati dal successo del nostro portafoglio 4xe elettrificato in Nord America e in Europa, stiamo progettando e sviluppando le Jeep più performanti e sostenibili di sempre, procedendo nella nostra marcia per diventare il marchio di Suv a emissioni zero leader del pianeta - ha messo le cose in chiaro il Ceo - è una strategia lungimirante per far sì che milioni di appassionati di Jeep in tutto il mondo continuino ad avere un pianeta da esplorare, accudire e proteggere. L’elettrificazione è estremamente positiva per il nostro marchio, in quanto lo rende ancora più prestazionale, sostenibile e divertente».

Il logo 4x4, che ha sempre accompagnato i veicoli Jeep facendone un’icona distintiva, lascerà progressivamente il posto al fratello moderno 4xe. Solo tre caratteri che accolgono un mondo diventato ancora più ampio: alla capability straordinaria anche nei terreni impossibili, si aggiungono le doti immense garantite dalla trazione e dall’alimentazione ad “induzione”. Avenger, Recon e Wagoneer verranno affiancati da un altro gioiello che porterà a quattro le proposte Jeep senza emissioni entro il 2025, almeno in Europa e in America. Recon è qualcosa che prima non c’era, una novità aggiuntiva in gamma in grado ricordare gli albori dell’avventura. È un fuoristrada audace, che si rifà al modello bellico e alla Wrangler, l’erede naturale che certo non sostituirà.

Linee maschie, forme muscolose, intraprendenza in off road garantita, Recon è più civile di Wrangler, ma pronta ad affiancarla per soddisfare le esigenze dei numerosi clienti che vogliono qualcosa di unico senza dover rinunciare al comfort stradale. Che sia così, c’è la conferma dalla capacità di togliersi le “portiere di dosso” per non avere nessun filtro con l’ambiente esterno, magari incontaminato. Recon è capace di affrontare il Rubicon Trail in tutta scioltezza, confidando nella spinta immediata e vigorosa del motore elettrico, neanche paragonabile a quella di qualsiasi V8. Finito il percorso impossibile, c’è ancora energia sufficiente per tornare a casa.

L’altra faccia della luna è rappresentata dal Wagoneer S che, sempre con motore 100% elettrico, attinge linfa al filone più moderno di Jeep, quello ispirato ai Suv premium ed “alto-prestazionali” che trovano massima espressione nella nuova Grand Cherokee già disponibile con il logo 4xe (è un hybrid plug-in). La Wagoneer ha linee filanti ed eleganti, può avere oltre 600 cavalli di potenza ed un’autonomia che supera i 600 chilometri. Che sia una principessa dinamica da tenere in gran considerazione lo conferma l’accelerazione da supercar: 0-100 in 3,5 secondi. Tenetevi in forma prima di provarla.