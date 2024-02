Orgoglio tricolore: è italiana l'azienda globale che ripara in modo ecologico le auto danneggiate dal maltempo

Si sa, i cambiamenti climatici stanno modificando la nostra quotidianità. È pure assai noto cosa bisogna fare per limitarli in quanto sono causati, in gran parte, dall’aumento della temperatura dell’amato globo terracqueo. Tutti i continenti, secondo le loro possibilità, hanno promesso un impegno su questo fronte. Sul banco degli imputai c’è l’innocua CO2 che, se generata in modo esagerato, può causare diversi inconvenienti. Certo, è evidente che, nel nostro habitat, «nulla si crea e nulla si distrugge». Alterando gli equilibri preesistenti, però, alcuni dei quali trovati in milioni di anni, l’equazione può andare in tilt. Qui salgono sul palcoscenico le materie fossili che la Terra ha impiegato parecchi millenni a crearle ed immagazzinarle.

Se si liberano tutte insieme, oltre a non esserci più, alterano la composizione dell’atmosfera, causando eventi che, alla nostra storicità, possono sembrare catastrofici. L’Europa, culla della civiltà, ha preso a cuore la faccenda autoproclamandosi leader di questa fondamentale crociata. In attesa della decarbonizzazione, con il clima capriccioso bisogna conviverci, affrontando, almeno a certe latitudini, fenomeni finora molto poco noti. Lo scioglimento dei ghiacciai è cosa conclamata. Come del tutto abituali sono diventate le periodiche alluvioni dovute a precipitazioni corpose in un lasso di tempo brevissimo. Ma le manifestazioni più frequenti sono le ingenti grandinate e le tempeste di vento in grado di fare parecchi danni.

Nel 2018 le raffiche che hanno spazzato le Dolomiti hanno superato i 200 km/h, abbattendo come fuscelli milioni di alberi. E le auto, in questo nuovo scenario, si sono involontariamente ritagliate un ruolo di primo piano. Sono grandi protagoniste della transizione energetica con il loro rapido passaggio all’alimentazione elettrica, ma sono anche gli oggetti più esposti quando arrivano gli uragani con la loro scia di guai. Le vetture sono esposte, non tutte si possono riparare al coperto. E quando piovono chicchi di ghiaccio grandi come arance il loro vestito può uscire distrutto. Inoltre, le vigorose folate fanno male anche in assenza di precipitazioni, trasformando in proiettili tutto quello che incontrano.

Diciamo quindi che, dopo eventi del genere, c’è un impellente bisogno dell’intervento del carrozziere, con perdite per il portafoglio e per l’ambiente tutt’altro che trascurabili. È antica la storia che da tutte le difficoltà possono nascere delle opportunità e in questo caso, essendo il latte già stato versato, arriva in soccorso un’invenzione che riduce le conseguenze.

Come avviene quando serve inventiva e rapidità, il genio italico è in pole position. Anzi, in questo caso è sotto i riflettori il Sud della Penisola, alcune volte additato di procedere ad un’andatura leggermente più blanda rispetto al settentrione. Vive e lavora a Napoli, infatti, Giovanni Liccardo, imprenditore-fondatore della “Lever Touch”, azienda ad alta specializzazione che, in pochi decenni, è diventata un’eccellenza mondiale.

Probabilmente la numero uno a livello globale nel suo particolare settore. Liccardo ha “inventato” un nuovo tipo di lavoro che è cresciuto pian piano per la sua determinazione e professionalità, cavalcando i cambiamenti climatici. La tecnica che usa si chiama riparazione PDR a freddo, cioè è in grado di riparare veicoli bombardati dalla grandine senza dover riverniciare alcuna parte della carrozzeria. Sia chiaro, per ferite più profonde la Lever Touch, che si occupa di tutto il lavoro di ripristino, compresa la sostituzione dei delicati cristalli di solito i primi a soccombere, sa come usare vernici e forni. Fino a che si può, però, risolve tutto con la lavorazione a freddo anche se l’impresa potrebbe apparire impossibile.

Lever Touch non è certo una semplice carrozzeria, ma un player internazionale che opera in diversi continenti. Il segreto è nella manodopera “artigianale” specializzata, in grado di lavorare con un approccio “industriale”. Liccardo ha infatti sempre affiancato all’arte della riparazione, l’aspetto dell’organizzazione e della rapidità. I suoi, infatti, sono tutti grandi clienti e quando vengono danneggiate migliaia di auto, l’aspetto tempo diventa tanto denaro.