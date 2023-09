Mercedes sempre ai vertici: dalla 540K vincitrice a Pebble Beach alla nuova AMG-GT

C’erano proprio tutti i marchi automobilistici di super valore durante la settimana dedicata alle vetture-gioiello nella penisola di Monterey in California. Fra una Bugatti e una Rolls, una Rimac ed una Lotus, non è facile dire chi fosse la regina. La Stella di Stoccarda, però, ha fatto faville, confermandosi una star assoluta quando si tratta di mettere in campo storia, prestigio e tradizione. Gli ingegneri tedeschi Daimler e Benz, che in qualche modo sono le radici della Mercedes, erano molto attivi sul finire dell’Ottocento a sfornare invenzioni. E l’azienda di Stoccarda ha proseguito con lo stesso blasone e creatività. Così, in quel fazzoletto di terra in cui il tramonto conclude la giornata in tutto il globo, inseguendo l’alba del giorno successivo, l’azienda tedesca ha dato spettacolo, conquistando i riflettori sia del passato che del futuro.

Per quanto riguarda il domani, proprio mentre si appresta a consegnare i primi esemplari della “One”, il modello omologato per viaggiare su strada più performante di tutti i tempi (a Monza ha girato più forte delle Hypercar del WEC), ha svelato a Sud della Silicon Valley la nuova vettura al top della gamma sportiva. La seconda generazione della AMG-GT ha, come al solito, elevate ambizioni e si propone come una 2+2 innovativa e tecnologica che sfoggia tutte le tecnologie disponibili. Il veicolo è riprogettato da zero, lo spaceframe in alluminio è condito di componenti in materiali pregiati, tipo acciaio, magnesio e fibre composite che consentono una notevole rigidità, contenendo il peso.

Due sono le versioni, in vetta la C63 4Matic+ Coupé che monta un V8 biturbo twin-scroll da 585 cavalli (430 kW e 800 Nm di coppia) abbinato alla trazione integrale, 4 ruote sterzanti e le sospensioni a controllo pneumatico al posto delle barre antirollio.

L’aerodinamica è attiva e trova in tempo reale il miglior compromesso fra penetrazione e carico. Guardando a ieri, invece, le soddisfazioni sono ancora più esaltanti. La Stella si è aggiudicata, per il terzo anno consecutivo, il “Best in Show” al prestigiosissimo Concorso di Eleganza di Pebble Beach, arrivando complessivamente a dieci trofei (in 72 edizioni), uno in più della Bugatti. A ricevere la coppa, fra tutte rivali di prima della Guerra, è stata una 540K Special Roadster del 1937.

Il capolavoro della meccanica, costruito proprio quando la Germania era al vertice della tecnologia, fu acquistata da Mohammed Zahir Shah, l’ultimo re dell’Afghanistan che, a soli 19 anni, era salito al trono 4 anni prima per l’assassinio del padre. Il giovane monarca si godette la fuoriserie per le strade di Kabul in grande crescita solo per poco tempo perché, all’esplosione della Seconda Guerra, la vettura venne inviata a Parigi per essere conservata all’ambasciata del “paese delle montagne”. Dopo il conflitto il sovrano non la ritirò, preferendola donare a suo genero nel 1948 che nel ‘50 la trasferì a Londra dove la vendette nel ‘53. Passando di mano in mano, approdò in America dove, nel 2022, fece l’ultimo passaggio essendo assegnata con un’asta di Sotheby al ristoratore Jim Patterson di Louisville, nel Kentucky, per 9,9 milioni di dollari.