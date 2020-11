Mercato dell'auto in pareggio ad ottobre. Ma la fine degli incentivi fa temere un nuovo crollo

Vista la situazione covid, il mercato dell’auto non va affatto male. Le associazioni di categoria, però, fanno notare che, visto i tempi lunghi del settore, il buon andamento ha i giorni contati e presto si tornerà su cifre negative. I dati di immatricolazione del mese di ottobre divulgati ieri dal Ministero, sono il frutto degli ordini raccolti in precedenza, quando sono stati operativi nella loro completezza gli eco-bonus per le vetture con basse emissioni di CO2. Incentivi che dovevano durare tutto l’anno e invece sono bastati per poche settimane e mai rinnovati. Ad ottobre, con una giornata lavorativa in meno rispetto al 2019, sono state consegnate 156.978 vetture, una contrazione di appena lo 0,2% rispetto alle 157.262 dello stesso periodo dello scorso anno.

L’Unrae invoca i 400 milioni promessi dal governo in quanto i precedenti stanziati, oltre a spingere il settore e diminuire l’inquinamento, hanno portato un saldo attivo per lo Stato che ha incassato più di quanto elargito. Analizzando la struttura delle vendite, emerge che siamo in piena svolta ecologica. Le auto benzina e diesel continuano il loro declino, mentre le elettrificate crescono a tripla cifra. Le ibride raggiungono un quarto delle vendite totali, le plug-in il 2,3%, le elettriche l’1,8%. Il totale delle vettura con la spina si attesta sopra il 4% nell’ultimo mese, ma anche nel cumulato è sopra al 3%. Performance con un mercato totale in calo di oltre il 30% nei dieci mesi dell’anno (alla conta manca mezzo milione di vetture).

Fca cavalca la profonda svolta elettrificata imboccata durante i mesi della pandemia e va decisamente controcorrente. Il Gruppo segna +12,5% spinto dal brand di volume Fiat (+17,8%) e Jeep (+15,2%). Il primo può contare su Panda e 500 diventate esclusivamente ibride, il secondo su la Renegade e Compass ibride ricaricabili. Bene i marchi premium come al solito con Mercedes, Bmw ed Audi che ad ottobre hanno venduto più dell’anno scorso. Fra le case che hanno superato mille immatricolazioni la crescita più vigorosa è di Suzuki (+39%), poi Honda (+35%) e Skoda (+33%).

Ultimo aggiornamento: 12:21

