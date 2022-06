Maserati, arriva la Folgore: una versione elettrica per ogni modello della gamma entro il 2025

La Folgore prende vigore. In pochissimo tempo diventerà l’asse portante di Maserati per trasformarsi, entro la fine del decennio, nell’unico modo di costruire capolavori dell’azienda. Aprile è stato un mese storico per i modenesi con il Ceo di Stellantis Carlos Tavares che ha portato sulle strade della Penisola i primi due modelli con l’attesa variante 100% a batteria in arrivo sul mercato. In occasione del Roma E-Prix di Formula E, l’ad del gruppo transatlantico è sceso nella Città Eterna per illustrare i dettagli della partecipazione del Tridente al prossimo Mondiale di monoposto elettriche. Un impegno ambizioso nel quale il brand sarà partner del team monegasco Venturi, da tempo impegnato nella categoria e quest’anno con risultati parecchio gloriosi. Il driver italo-svizzero Edoardo Mortara è terzo nella graduatoria Piloti, a sole 7 lunghezze da Stoffel Vandoorne che è in testa, mentre il team ha appena 17 punti di ritardo dalla Mercedes che guida la classifica Costruttori.

Carlos si è divertito molto a sfrecciare per i vialoni della Capitale a bordo di una GranTurismo Folgore che sta effettuando gli ultimi collaudi prima dell’avvio della produzione. Le vendite, invece, inizieranno il prossimo anno, poco prima della versione Folgore della Grecale da poco presentata. Sarà solo l’inizio, una miccia che scalderà l’atmosfera. Da quel momento in avanti i lanci dei modelli Folgore saranno molto ravvicinati ed entro il 2025 l’intera gamma del Tridente avrà il suo modello “zero emission”. Dopo la tappa romana, il manager di origini portoghesi, che è stato eletto manager dell’anno per il settore automotive precedendo due leggende viventi come Elon Musk e Akio Toyoda, si è spostato al Nord e, dalle parti della Motor Valley (a Imola c’era il Mondiale di F1), ha avuto l’occasione di fare qualche giro anche con la Grecale Folgore.

Il nuovo Suv, già disponibile con motori termici compresa la poderosa interpretazione Trofeo, nella versione super ecologica ha un impianto da 400 volt e una generosa batteria in grado di immagazzinare 105 kWh di energia sufficienti per coprire un’autonomia rilevante. L’esperienza di guida sarà “everyday exceptional” grazie ad una coppia sempre disponibile di 800 Nm che consente di dosare una forza poderosa in tempo reale. Come tutte le Maserati Bev, l’approccio è la metamorfosi con il colore dedicato Rame che varia i toni grazie a pigmenti cangianti. Dopo la GranTurismo (nasce nel polo di Marafiori) e la Grecale Folgore sarà la volta della due posti MC20 lanciata ora nella versione Cielo, poi della futura generazione Quattroporte per concludere con il nuovo Suv fullsize Levante, tutte anche in interpretazione senza inquinare. Il risultato verrà centrato fra 3 anni, entro il 2025 quando Maserati diventerà il luxory brand tricolore tutto elettrico. Il passo successivo è breve: entro il 2030, molto prima di quando lo prevederanno le normative, non ci sarà più nessun modello del Tridente con il tubo di scarico.