Il trionfo di Verstappen chiude il 2020. Re Hamilton non ha ancora il contratto per la prossima stagione

ROMA Cala il sipario. Passa in archivio una stagione mandata in testacoda dal covid e poi salvata da una seconda parte dell’anno incalzante, in cui Liberty Media è riuscita a mettere in piedi un calendario di 17 GP che sono andati in onda senza imprevisti. È stato l’anno dell’apoteosi delle Frecce d’Argento per l’occasione dipinte di nero che, con una superiorità disarmante, hanno ulteriormente allungato la striscia di successi più lunga della storia della F1. La Mercedes già dopo poche gare ha ipotecato sia il titolo Piloti sia quello Costruttori che poi si è portata a casa con diverse gare d’anticipo.

I Mondiali sono sette consecutivi in entrambe le categorie, un dominio assoluto nell’Era ibrida che in precedenza non era mai riuscito a nessuno, nemmeno alla Ferrari invincibile di Michael Schumacher. Sua Maestà Hamilton ha messo nel mirino proprio i primati del fenomeno tedesco e, con 11 vittorie, ha raggiunto prima le 91 di Schumi per poi arrampicarsi a 95. Ha eguagliato l’ex pilota di Maranello a sette corone iridate e nel 2021 potrebbe avere la chance di centrare l’ottava visto che l’astronave di Stoccarda ha un vantaggio immenso e il prossimo anno le monoposto rimarranno quasi le stesse.

Potrebbe perché, per creare un po’ di suspense, ne lui, ne il formidabile Toto Wolff, imperatore di tutti i team principal, hanno ufficializzato cosa faranno dal prossimo marzo. Il 2020 verrà ricordato anche per l’annata imbarazzante del Cavallino che non vince più il titolo dal 2007, ma mai era andata tanto male. Nel Campionato è finita dietro alla Mercedes ed a alla Red Bull, ma anche alla McLaren, la Racing Point e la Renault, e in diverse occasioni, anche all’Alpha Tauri e perfino all’Alfa Romeo. Sei mesi da incubo per il quattro volte campione Sebastian Vettel che gli è stata comunicata la fine della sua avventura in rosso prima ancora di accendere i motori.

Charles Leclerc ha confermato il suo talento cristallino, ma spesso ha esagerato per coprire i limiti della vettura coinvolgendo anche il compagno. La gara di Abu Dhabi non lascia sperare nulla di buono se non arriverà un forte scossone: il “predestinato” ha chiuso 13°, Seb alle sue spalle. Neanche uno zuccherino prima dell’addio. Il Gran Premio lo ha vinto, dominando, Max Verstappen, sicuramente il più tosto e completo fra i ragazzi dell’ultima generazione. Super Max quando ha l’occasione non sbaglia e ieri la Red Bull andava forte tanto che anche Albon quarto al traguardo ha tenuto quasi i tempi delle Mercedes.

Secondo ha chiuso Bottas che, con i punti della piazza d’onore, ha conservato anche la seconda posizione nella generale, precedendo il Re Nero un po’ sbiadito. Per Lewis non è stata certo una delle sue giornate migliori perché il covid ha lasciato segni profondi sul suo stata di forma. Per lui il terzo gradino del podio è un risultato quasi anonimo, ma c’era l’impressione che era meglio sbrigarsi a tornare perché lasciando ancora il cacciabombardiere numero 44 (lui ci appiccica il 63) a George Rassell poteva minare i perfetti equilibri del team campione.

Grande finale di stagione della McLaren che, piazzando due macchine fra le prime sei, è riuscita a superare la Racing Point e a salire sul podio dei team, un risultato che vale 5 milioni di dollari rispetto al quarto posto. Il team di papà Stroll ha perso l’occasione perché l’ottimo Perez, quarto fra i piloti, ma ancora senza macchina per il 2021, è stato tradito dal motore. Forse non ci sarà Perez, sicuramente ci sarà Ferando Alonso che, alla tenera età di quarant’anni, dopo un biennio sabbatico durante il quale ha corso anche la Dakar, torna con l’equipe Renault con la quale ha conquistato i suoi due mondiali.

Ultimo aggiornamento: 12:14

