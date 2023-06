GP di Spagna, tutti a caccia di Verstappen. La Ferrari ha tanti sviluppi

Il cannibale ha appetito. Max Verstappen, che ha monopolizzato il Campionato, non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore, determinato a vincere con molto anticipo, almeno quanto il Napoli. Domani in Spagna partirà a caccia della quinta vittoria stagionale e sembra volerlo fare dalla pole assegnata oggi pomeriggio (diretta su Sky alla 16). Su una delle prime piste “permanenti” su cui si corre quest’anno, che mette in risalto tutte le doti delle monoposto, è stato il più rapido nelle prime due sessioni di prove libere, non lasciando spazio nemmeno al compagno di squadra su una vettura uguale alla sua.

Super Max è stato l’unico a scendere sotto il minuto e 14”, facendo vedere di avere tanta velocità anche sul giro secco, oltre ad un passo gara di un altro pianeta.

Su questo sta lavorando invece la Ferrari che ha portato a Barcellona un SF-23 profondamente rivista, nelle pance e nell’aerodinamica. Quanto sia il miglioramento sul ritmo ancora non si può dire, anche perché gli sviluppi debbono essere affinati.

La direzione, però, appare quella giusta: stabilizzare il rendimento delle coperture sulla distanza. Pure la Mercedes ha un’auto nuova nuova che ha esordito a Montecarlo ed ora deve essere messa a punto. I tempi non sono entusiasmanti, ma Hamilton è apparso contento. In grande forma l’eroe di casa Fernando Alonso che vive una seconda giovinezza.