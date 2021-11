Ferrari, i conti non temono i chip: è record per vendite, fatturato, utili, risultato operativo e margine

Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:07

La Ferrari sbanca. Una trimestrale da incorniciare spiana la strada ad un altro anno record. Il merito non è certo del mago dei microchip Benedetto Vigna che, dallo scorso primo settembre, è il nuovo ceo del Cavallino al posto di Louis Camilleri dimissionario quasi un anno fa. Le performance dell’azienda dipendono dalla sua abilità a muoversi fra gli introvabili semiconduttori. Sia come sia, per il nuovo ad è un debutto con i fiocchi, anche se gli straordinari risultati sono il frutto di una struttura forte e del lavoro del presidente John Elkann che, per buona parte del 2021, ha manovrato in solitaria dalla cabina di comando. A Piazza Affari l’azione della società ha guadagnato più dell’1%, chiudendo oltre i 212 euro, nuovo primato storico da quando il titolo di Maranello è scambiato in borsa. Ma non è questo l’unico numero mai visto in precedenza.

Per prima volta, come ha con orgoglio sottolineato Vigna nella conference call con gli analisti, i ricavi in un trimestre hanno superato la quota di un miliardo (1.053 milioni, +18,6%). La crescita di tutti gli indicatori è a due cifre, spesso con il 2 davanti. Complessivamente da luglio a settembre sono state consegnate 2.750 nuove vetture, il 18,9% in più rispetto allo scorso anno, ma anche un +11,2% in relazione al 2019, esercizio in cui non c’era ancora traccia di pandemia. L’Ebitda ha toccato i 371 milioni, in crescita del 12,4% rispetto allo scorso anno e del 19,6% sul terzo trimestre 2019, con un favoloso margine del 35,2%. L’utile netto è stato di 207 milioni, +21 rispetto allo stesso periodo del 2020, 1,11 euro per azione. Molto forte il cash flow che si avvicina a 250 milioni in parte dovuti agli anticipi dalla 812 Competizione.

Il quadro generale ha invitato Vigna e il cda a rivedere al rialzo la “guidance” per l’anno in corso: ricavi netti 4,3 miliardi, Ebitda 1,52 miliardi (margine 35,6%), utile diluito 4,30 euro. «Ho sempre avuto una grande ammirazione per la Ferrari - ha dichiarato il nuovo ceo al suo battesimo ufficiale - per le sue persone, i traguardi, le auto incredibili e l’esperienza nelle corse, tutto sotto un marchio leggendario conosciuto e rispettato in tutto il mondo. Ora che ho il privilegio di essere all’interno, guidando questa società unica, la mia ammirazione è molto più grande. Tutto il team mi ha fatto sentire a casa dal primo giorno. Passione, eccellenza e innovazione sono le nostre linee guida». L’ad ha poi parlato della situazione contingente e dei programmi futuri: «La carenza di semiconduttori non ha avuto impatti sulla produzione, chi si occupa degli approvvigionamenti sta gestendo al meglio la situazione. Fra pochi giorni mostreremo il secondo modello icona, il prossimo anno sarà la volta della Purosangue, la prima auto del marchio completamente elettrica arriverà nel 2025. Intanto abbiamo fatto vedere le nostre capacità con le batterie, la SF90 anche spider e la 296 GTB, entrambe plug-in, sono un esempio».

Intanto il ministero ha divulgato i dati di vendita in Italia di ottobre e non c’è nulla di nuovo sotto il sole. La situazione è leggermente peggiorata rispetto al già drammatico settembre. Ora la perdita supera un terzo del totale e raggiunge il 35,7% rispetto alle stesso mese del 2020. Sono state immatricolate 101.015 nuove vetture rispetto alle 157.188 del decimo mese dello scorso anno. È ormai evidente che la pratica alquanto stramba dei finanziamenti stop&go per gli ecobonus si ripercuote in modo negativo sull’andamento della domanda e sortisce l’effetto contrario all’incentivo alle vendite. «Non ci stancheremo di ripetere che gli incentivi per l’Ecobonus debbono avere una strategia di lungo periodo - ribadisce Michele Crisci, Presidente dell’Unrae - dobbiamo imparare dai fatti e dall’esperienza, non servono a nulla interventi a singhiozzo».