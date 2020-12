Fca, alla conquista d'Europa: Fiat e Jeep ibride apprezzatissime in Germania (+32% a novembre)

La pandemia non fa sconti. Il riacutizzarsi del virus, con molti paesi europei in semi lockdown, incide in maniera significativa anche sul mercato dell’auto. A novembre nel continente (i paesi dell’UE, più quelli Efta e UK) sono state vendute poco più di un milione di vetture, il 13,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Chiaramente le cose vanno peggio nel cumulato dove le perdite si avvicinano ad un terzo del totale: negli 11 mesi sono andate perse quasi 4 milioni di auto. Meno peggio della media va l’industria italiana che, per il secondo mese di fila, è fra quelle che perdono meno di tutti, guadagnando importanti quote di mercato. Fca ha registrato una contrazione delle consegne di appena il 4% che scende al 2,6% se si considera solo l’Unione.

Di conseguenza la quota di mercato è passata dal 5,6% al 6,2% guadagnando 0,6 punti. Il gruppo controllato da Exor ha beneficiato della vigorosa svolta elettrificata che nell’anno del covid si è estesa quasi all’intera gamma. Eccellenti le performance della Panda e della 500, nonostante le auto piccole siano state fra le più penalizzate. I modelli ibridi a basse emissioni hanno sfondato soprattutto in Germania dove Fiat Chrysler ha registrato +32% con un picco di quasi il 43% per il marchio Jeep. Fra i brand esteri ottimo risultato per la Toyota che dispone di vetture ecologiche di volume: solo -1,9% a novembre.

