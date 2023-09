EV5, Kia continua a sorprendere: un Suv su misura per il mercato italiano e molto accessibile

Nel mercato globale il tam-tam dei tamburi non si arresta mai. Basta dare un occhiata ai vari segnali di fumo che si alzano dai diversi continenti per anticipare quale sarà il corso e le novità del futuro. Anche prossimo. E alcune sono parecchio sostanziose. In grado di scuotere con forza anche il nostro mercato nella vecchia Europa. Per il momento la filiale UE di Kia non si è inserita sulla news molto corposa arrivata dalla Cina. Ha preferito, secondo le direttive dell’headquarter a Seoul, mandare avanti la comunicazione planetaria scaturita spontanea dal Salone cinese di Chengdu che ha aperto i battenti subito dopo ferragosto. Per saperne di più, si dovrà attendere un mesetto quando è in programma l’“EV Day” del brand coreano, una “full immersion” dedicata ai mezzi che rispettano totalmente l’ambiente.

Il modello svelato al motor show orientale, la EV5, è parecchio interessante. Si inserisce nel cuore dell’offerta dell’Unione Europea molto più di altri veicoli già in vendita. Sia per la forma da Suv classico, parecchio apprezzata dai clienti locali, che per le dimensioni, compatte ma non troppo. In più, aspetto alquanto sorprendente, c’è la variabile prezzo, sempre delicata quando si tratta di affrontare il discorso “zero emission”. I veicoli BEV non possono ancora sfruttare a pieno le economie di scala e devono ancora smaltire gli ingenti investimenti sulla tecnologia ad induzione e per l’avvio delle gigafactory. Inoltre, i costruttori hanno deciso, per rendere la nuova mobilità attrattiva e quindi capace di coinvolgere somme adeguate di denaro necessarie per esaltare le inedite opportunità, di fissare un “ritorno” sostanzioso, magari a doppia cifra.

Per questo i prezzi possono essere ancora un po’ elevati, fatto che non preoccupa le varie case in quanto i consumatori hanno afferrato il cambiamento e la domanda è superiore all’offerta tanto che, per avere un veicolo elettrico (soprattutto in Italia) bisogna avere la pazienza di attendere. Il termometro della transizione energetica segna un’ottima temperatura: in Europa, nei primi sette mesi dell’anno, la quota delle vendite “full electric” è al 15% del totale, al di sopra dell’andatura che prevede il 100% prima del 2035. Ebbene, in questo complesso ed intrigante scenario, la Kia sembra avere voluto affrontare il tema da leader, sfruttando al massimo le chance offerte dalla piattaforma del Gruppo nativa ad elettroni (la E-GMP) sicuramente all’avanguardia.

La EV5 è uno sport utility assai simile come ambizioni e dimensioni alla Tesla Y, il veicolo più venduto in assoluto (compresi anche i termici) nel semestre 2023, sia in Europa che a livello globale.

Soprattutto nel mercato più grande del pianeta i costruttori, in particolare quelli occidentali, non hanno accettato la sfida di Elon Musk sul fronte dei listini, sacrificando i volumi per salvaguardare i margini. La Kia è la prima a scendere in campo anche su questo fronte e, forte del suo posizionamento, della sua immagine e della proverbiale qualità, affronta in Cina la sfida prendendo il toro per le corna. Sarà interessante vedere cosa accadrà e se l’operazione è ripetibile anche in altre aree geografiche, magari nel territorio coordinato da Bruxelles.

La EV5 si inserisce al di sotto della recentissima e fondamentale EV9, un Suv lungo più di 5 metri in grado di ospitare 7 persone e progettato per le esigenze soprattutto dei mercati cinese e americano. E dell’“Auto dell’Anno” 2022, un crossover che ha fatto saltare tutti sulla sedia per i livelli di innovazione, efficienza e comfort. La EV5, stando ai dati cinesi, è lunga 4.615 mm, larga 1.875 mm ed alta 1.715 mm, con un passo che raggiunge 2.750 mm. Sovrapponetela alla Tesla Y e vedrete che è molto simile, assolutamente concorrente. Ma è la prima elettrica più “aggressiva” dell’apprezzato veicolo americano.

La 5, commercializzata nell’ex Impero Celeste fra poche settimane, avrà un prezzo di attacco di poco inferiore ai 160mila yuan (quasi 22mila euro), mentre il veicolo più gettonato del mondo, dopo i ribassi, costa 263mila yuan (oltre 36mila euro). La sfida è lanciata e potrebbe trasformarsi in un duello senza confini. Quando verrà presentata in Europa e nel resto del mondo è ancora top secret, ma sembra un segreto di pulcinella: non commercializzare la EV5 a livello globale sarebbe un atto da sconsiderati e certo gli strategici manager Kia non lo sono. EV5 ha il design ispirato al concetto di “Opposites United” che richiama quello della più grande EV9.

Adotterà sicuramente il propulsore da 218 cavalli e 310 Nm di coppia massima e, grazie ad una batteria probabilmente fornita dalla BYD con celle al litio-ferro-fosfato, dovrebbe avere un’autonomia di oltre 600 km. Probabilmente avrà, come le altre EV, anche la variante con doppio motore, trazione integrale e molta potenza in più. Il prezzo allettante si giustifica pure con il fatto che è prodotta in Cina nella stabilimento di Yacheng in collaborazione con il marchio locale Yueda.