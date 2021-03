Enel X Store apre a Roma: partnership con VW Group Italia per la ricarica ultrafast di tutte le auto elettriche

La svolta energetica accelera. E Roma, dall’alto della sua storia millenaria, vuole essere protagonista di un cambiamento ormai ineluttabile che migliorerà l’ambiente e la vita delle persone. Questa volta, pare, gli ingredienti per far bene ci sono tutti. Un pò per la scossa che ha dato la pandemia, riportando tutti con i piedi per terra, è molto probabile che l’anno iniziato in salita vedrà il definitivo decollo dell’auto ecologica. Numerosi modelli sono in arrivo, di tutte le taglie, e faranno aumentare la diffusione dei veicoli zero emission. Negli automobilisti si rafforza l’anima verde e molti iniziano ad essere orgogliosi di cavalcare il nuovo corso.

Vetture che non inquinano. Non fanno rumore. Hanno prestazioni superiori e, non ultimo, con i corposi “incentivi” proposti dalle istituzioni, sono addirittura più vantaggiose da acquistare e da gestire. Su questo quadro sorridente c’è ancora da lavorare per mettere in piedi un adeguato network di ricarica per veicoli elettrici, nonostante siano stati fatti progressi enormi anche in questo settore. Molto per merito di Enel X, autentico pioniere che è diventato un protagonista assoluto non solo in Italia, ma in molti paesi del mondo dove si approccia con l’autorevolezza del leader.

Ora la Capitale è la prima città delle Penisola e una delle prime in Europa ad avere una stazione di ricarica ultrafast, ovvero High Power Charging (OPC). Che significa? Una rivoluzione copernicana nel campo dell’elettrificazione che apre orizzonti inediti all’utilizzo dell’auto con il motore ad induzione. Una cosa impensabile fino a qualche tempo fa quando per fare il pieno al veicolo serviva tutta la notte. Ieri la sindaca Virginia Raggi, il ceo di Enel X Francesco Venturini e l’ad di Volkswagen Group Italia Massimo Nordio hanno inaugurato a Corso Francia 212 la prima stazione di servizio ultra rapida urbana nel Belpaese per veicoli a batterie.

Il “distributore” non è solo questo, ma molto di più perché si possono scoprire e prendere contatto con le numerose iniziative energetiche per la mobilità e l’abitazione offerte da Enel X e provare i modelli ad elettroni del VW Group, uno dei più grandi costruttori del mondo che ha come target lo scettro della nuova mobilità. In bella mostra per la prima volta nel nostro paese la ID.4, il Suv che utilizza la stessa base della ID.3, il progetto MEB su cui sono già nate l’Audi Q4, la Skoda Eniaq iV e la Cupra Born. L’Enel X Store offre la possibilità di ricaricare contemporaneamente 4 auto ad una potenza di 350 kW.

La prima cittadina, a 3 settimane della terza edizione dell’E-Prix della Città Eterna su un circuito dell’Eur ridisegnato, ha esternato soddisfazione per le chicca. «Quest’apertura è un altro fondamentale passo per rendere Roma sempre più smart e green. Un risultato raggiunto grazie all’investimento e alla collaborazione di grandi esperienze imprenditoriali come quella tra Enel X e Volkswagen Group Italia. La nostra città diventa modello di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la tutela ambientale».

Venturini ha aggiunto: «Una svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica. Un’esperienza di ricarica semplice, affidabile e veloce uno spazio dedicato a tutte le soluzioni e le tecnologie del futuro, dall’efficientamento energetico alla smart home passando per gli strumenti digitali di pagamento». Nordio ha concluso: «Il futuro del nostro gruppo è elettrico, la metà dei 70 miliardi che investiremo nei prossimi anni sono su questa mobilità. L’obiettivo è l’elettrico per tutti.

Lavorare sulle vetture non basta e per questo stiamo concretizzando partnership mirate che possano portare risultati concreti nel breve e medio termine. Lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è un elemento centrale per la diffusione della mobilità a zero emissioni. L’Enel X Store è, di fatto, la prima area di servizio 4.0 in Italia e diventerà un modello di riferimento per la nuova era della mobilità. Si può “fare il pieno in tempi ridottissimi, con una user experience che si avvicina molto a quella legata al rifornimento delle auto tradizionali».

Ultimo aggiornamento: 13:32

