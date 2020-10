Auto, arrivano altri soldi. Ma i bonus mensili non bastano più, serve un piano strutturale

Ultimo aggiornamento: 16:02

Questo mese è andata bene, il prossimo vedremo. Tirare avanti di 30 giorni in 30 giorni non è il modo migliore per affrontare un tema tanto importante. Per di più in un momento in cui l’Europa, con l’arrivo del Recovery Fund, ci chiede piani e progetti dove investire i soldi. Con gli eco-bonus sulle auto il mercato ha messo il turbo ed a settembre le vendite sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno. Un bel risultato che fa tutti contenti, riportando il sorriso in un comparto strategico.ci ha guadagnato anche lo Stato che pur ha messo i soldi per gli incentivi. Ora ci hanno preso gusto e vogliono rifinanziare il provvedimento con una cifra maggiore, ma non è con l’approccio del “day by day” che si può trattare la mobilità. Non hanno fatto così Germania e Francia che hanno investito diversi miliardi preoccupandosi, non solo del presente, ma anche del futuro.sostenibile e, se non ci preoccupiamo di creare le infrastrutture, oltre a perdere l’industria, corriamo il rischio di perdere anche il mercato. La campanella dell’ultimo giro è già suonata, è il caso di preoccuparsi di creare le condizioni per far viaggiare 40 milioni di automobilisti e 50 milioni di veicoli presenti nella Penisola che, nel giro di non molti anni, dovranno diventare tutti a batterie o ad idrogeno.